▲ 【MSFT】Twitter指控微軟違反使用Twitter社交平台數據的協定

外電報道，Twitter指控微軟（美：MSFT）違反使用Twitter社交平台數據的協定，Twitter大股東馬斯克（Elon Musk）代表律師指微軟在未經授權下，與政府部門分享Twitter數據。

根據Twitter的協議，其社交平台限制所有開發人員使用其程序編程接口（API）的速度。Twitter向微軟行政總裁Satya Nadella發信指，雖然對，微軟應用程式僅於2022年便用了Twitter的API超過7.8億次。

Twitter未有回應。微軟發言人指，集團會評估有關問題並作出合理回應，同時會繼續維持與Twitter的長遠合作夥伴關係。

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編輯：陳韻妍