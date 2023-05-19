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【日本經濟】日本4月核心CPI按年升3.4%　符預期

股市 10:39 2023/05/19

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日本4月核心CPI按年升3.4%

日本4月全國整體消費物價指數（CPI）按年增3.5%，不含生鮮食品的核心CPI按年升3.4%，符合市場預期，連升第11個月。扣除生鮮食品及能源項目後，指數上漲4.1%，創1981年9月以來最大升幅。與此同時，食品價格增幅擴大，4月食品價格按年增9%，3月同期則升8.2%。

外電引述日本經濟學家 Darren Tay表示，由於食品價格高企，預計CPI在年中將達到4.5%的峰值，惟料下半年通脹將迅速下降，通脹週期可能處於尾聲。

不過，有分析指，由於通脹已經持續1年高於央行2%的目標水平，央行或繼續放寬收益率波動範圍，甚至放棄收益率曲線控制（Yield Curve Control，YCC），令日本央行邁向政策正常化更近一步。

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記者：伍鍵文

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