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九龍海逸君綽酒店 The Promenade 「尋味海洋」海鮮饗宴自助晚餐 

都會情報 18:00 2023/05/19

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The Promenade 於 6 月起推出「尋味海洋」海鮮饗宴自助晚餐，廚師精心搜羅各國食材，呈獻超過 100 款海鮮及環球美食，帶領食客踏上耳目一新的味蕾之旅。一系列琳瑯滿目的海鮮美饌，配合各式各樣的烹調方法炮製出一道道鮮味十足的佳餚，包括芝士焗龍蝦、照燒汁煮鮮鮑魚及紅燒花膠。此外，還有無限量供應的凍海鮮，如雪花蟹腳、即開新鮮生蠔、麵包蟹、小龍蝦及翡翠螺等，絕對是喚醒味蕾的首選！多款上乘刺身如吞拿魚、北海道帶子及鮮蝦刺身等亦定為您帶來極致的鮮味享受！ 

熱葷選擇亦多達 30 多款，亮點有現場即製的慢煮有骨燒牛肉、小籠包、蒲燒鰻魚、烤羊架、香煎鴨肝、章魚燒及天婦羅等，還有多款讓人驚喜的榴槤甜品、深受客人喜愛的芒果拿破崙及 Mövenpick 雪糕等，完美地作結這頓滋味盛宴。現於[eShop] 購買，可享高達 8 折優惠！ 

照燒汁煮鮮鮑魚 

芝士焗龍蝦 

慢煮有骨燒牛肉 

紅燒花膠 

上乘刺身 

「尋味海洋」海鮮饗宴自助晚餐 
推廣日期： 2023 年 6 月 1 日至另行通知 
供應時間： 晚上 6 時 30 分至 10 時 
價目： 星期一至星期四： 成人港幣 708 元* | 長者港幣 608 元*| 小童港幣 518 元* 
　　　 星期五至星期日/公衆假期及其前夕： 成人港幣 748 元* | 長者港幣 648 元* | 小童港幣 558 元*
eShop 獨家優惠高達 8 折： 
星期一至星期四： 成人港幣 566.4 元* | 長者港幣 486.4 元* | 小童港幣 414.4 元* 
星期五至星期日/公衆假期及其前夕： 成人港幣 598.4 元* | 長者港幣 518.4 元* | 小童港幣 446.4 元* 
eShop：https://eshop.harbourgrand.com/kowloon/zh/promenade 
地址： 香港九龍黃埔花園德豐街 20 號 九龍海逸君綽酒店大堂 The Promenade
電話： (852) 2996 8432

*以上所有價目另收加一服務費

(特約)

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