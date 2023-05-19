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護理人手短缺急需解決，仁愛堂YES培訓學院推廣護理行業

都會情報 09:30 2023/05/19

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香港護理業界一直面對著嚴重的人手短缺問題，影響著前線醫護人員的工作效率和醫療服務質素。為了緩解這個問題，仁愛堂YES培訓學院一直致力於開辦護理課程，培訓更多優秀的護理人才以應對業界需求。

為了進一步推廣護理行業並吸引更多人投身這個領域，仁愛堂YES培訓學院於5月13日舉辦了護理資訊日活動，活動內容圍繞在護理行業相關知識和技能分享，吸引了近百人登記參與。透過這樣的活動，大眾會對護理行業的認識和興趣得到了提高，相信能夠吸引更多人前來學習，成為優秀的護理人才。

仁愛堂YES培訓學院將繼續致力於護理人才的培訓工作，希望透過不斷地推廣和宣傳，讓更多人了解和投入護理行業，緩解香港護理業界的人手短缺問題，提高香港醫療服務的質量和水平。

在此次活動中，學院邀請了資深註冊護士Ben Sir進行講解，向大家介紹護理行業支援職位概況，同時亦分享了自己在護理工作中的點滴。

Ben Sir在講座上與學生分享護理行業概況及自身經驗

現場體驗真實護理場景 抽血注射重點技巧專業示範 

在新冠疫情影響下，人們對於疫苗注射的關注和需求增加，抽血和注射已經是護理人員的必備技能，有私人機構甚至以高薪吸引人才，因此對於抽血人員的培訓是不可或缺。

仁愛堂YES培訓學院總主任黃愛稀補充，抽血員是醫護界重要的一員，加上近年人手緊絀，未來對於注射及抽血人才的需求只會有增無減。她亦表示近兩年抽血和注射為重點課程。因此仁愛堂YES資訊日設有與刺針及注射相關的試範活動，包括靜脈穿刺、抽血和注射的技巧示範，透過與專家互動，能夠讓他們更了解注射及抽血的知識。

資訊日當天亦有抽血及驗血糖示範，帶領參加者體驗日常護理程序，以及講解當中的注意事項。

除此之外，學院亦提供了課程咨詢服務，讓有興趣入行的參加者，更進一步了解和選擇適合自己的課程，為日後加入護理崗位做好準備。

學院希望在今後舉辦更多類似活動，繼續向大眾推廣護理行業，吸引更多新血入行，為業界出一分力。

(特約)

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