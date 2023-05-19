建行(亞洲)成為「數碼港元」先導計劃首批參與銀行之一 積極探索數碼貨幣應用　助力推動數碼經濟發展 

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」）一直致力探索與推動香港零售層面央行數碼貨幣（「數碼港元」）的應用及發展，憑著其將智能合約融入「數碼港元」的應用方案，成為香港金融管理局（「金管局」）「數碼港元」先導計劃首批參與銀行之一，反映建行(亞洲)於「數碼港元」應用場景的努力獲得業界的肯定和認同。



建行(亞洲) 副行長陳麗明女士表示︰「作為『數碼港元』先導計劃的參與銀行之一，建行(亞洲)的應用用例主要是利用『數碼港元』的可編程特性，通過部署智能合約的方式，解決目前客戶在預繳式消費服務場景中預繳資金缺乏管理、個人權益較難得到保障的痛點。」



針對有關痛點，建行(亞洲)提出在「數碼港元」部署智能合約的解決方案。當消費者選定產品或服務後，可選擇使用「數碼港元」繳費，並在支付預繳款額時通過智能合約功能設定付款條件，以監管預繳資金。當滿足設定的條件時，預繳資金才會發放給商戶。



「數碼港元」智能合約有高透明度及可信性、自動執行等優點，可以解決預繳式消費場景的互信問題，保障相關各方利益。隨著良好互信生態的建立，預繳式消費商業模式的有效性將得到顯著提升，可促進預繳式消費方式的普及，並吸引更多客戶參與，助力誠信經營的商戶擴大客戶基礎，增加收入來源，最終實現長期穩健發展。



未來，建行(亞洲)將繼續借助母行的經驗，利用「數碼港元」的優勢和特點不斷加大發展和推廣力度，探索更多元化的應用場景。「數碼港元」不僅是一個金融科技產品，更是一個改變人們生活方式的創新科技應用。建行(亞洲)希望通過「數碼港元」的應用，解決客戶痛點，提升服務品質，為客戶提供更好的體驗，為香港的金融科技行業注入活力和動力。



金管局於2022年11月推出「數碼港元」先導計劃，讓銀行和業界等不同持份者可以參與深入研究用例，探討有關「數碼港元」的執行及設計事項，並獲取實際經驗。

關於中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」)是中國建設銀行股份有限公司 在香港地區的全功能綜合性商業銀行服務平台，是建行集團海外業務旗艦。建行 (亞洲)擁有多功能牌照，業務涵蓋零售銀行服務、商業銀行服務、企業銀行服務和金融市場服務等，在人民幣業務、金融科技、跨境服務、綠色金融等領域具備行業領先優勢。透過建行集團在內地及香港的龐大網絡和多元化的服務渠道，建行(亞洲)向個人、企業及機構客戶提供全方位、一站式綜合金融解決方案。始終秉承「以市場為導向、以客戶為中心」的經營理念，建行(亞洲)以綜合化經營平台為基礎，以金融科技為核心驅動力，以創新發展為引領，為廣大社會公眾提供高效、安全、嶄新的智慧銀行服務。

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(特約)