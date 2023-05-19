建行(亞洲)「變局與破局 2023 全球資本市場走勢與互換通機遇」 專題論壇圓滿舉行　助客戶緊抓發展機遇 

▲ 建行(亞洲)副行長屈詠琴女士與嘉賓合影

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」） 舉辦的「變局與破局 2023 全球資本市場走勢與互換通機遇」跨境資本項下專題論壇和撮合活動圓滿舉行。這次論壇以全球資本市場走勢與互換通機遇為主題，邀請了香港交易所和債券通公司的代表，債券市場和股票市場的分析師和經濟學家，聯同中國建設銀行（「建行」）金融市場部、國際業務部、資產託管業務部、投資銀行部的專家，向境內外 300 餘家機構及企業客戶分析今年資本市場的最新發展及機遇。



建行(亞洲)副行長屈詠琴女士致辭時表示︰「在波動不定的國際局勢中，中國金融市場對外開放的進程不斷加深加快，境外機構投資者投資人民幣資產的趨勢越見普及。建行(亞洲)將為境外投資者提供更多與人民幣資產相關的金融服務，助力投資者在變局中把握當前宏觀動向的投資機遇，提高抵禦風險的能力，在跨境資本市場中行穩致遠。」



在論壇的政策對話環節，香港交易所董事總經理暨場外交易、定息及貨幣業務發展主管麥卓民先生和債券通有限公司市場銷售主管、高級副總裁梁洛瑤女士，分別向與會者介紹於 5 月 15 日正式啟動的互聯互通新機制「互換通」。「互換通」開啟後，將極大便利境外投資者使用利率互換管理風險，平緩資金跨境流動，進一步推動人民幣國際化。



在圓桌論壇環節，建行金融市場部債券交易處副處長王靈希女士、建行資產託管業務部全球業務處高級副經理張楠先生、高盛國際中國股票策略師付思女士、摩根士丹利宏觀策略師戴敏先生及東證國際金融集團有限公司投資總監鄭雯女士，共同探討當下境外機構投資者投資境內資本市場的現況，並介紹建行為境外投資者投資境內資本市場的全面綜合服務。



在主題演講環節，嘉賓聚焦 2023 年海外債券和股票市場，並展望全球宏觀經濟走勢。中金公司固定收益首席研究員陳健恒先生以「高波動以及深度博弈下的海外債市」為題，討論海外銀行事件，美聯儲的縮表進程，美國經濟及通脹，降息市場預期及美債利率和債務上限等議題。思睿集團首席經濟學家洪灝先生也帶來全球宏觀經濟和股票市場展望的分析，為境內外投資者提供投資思路。

活動在各嘉賓及與會者熱烈討論下圓滿結束。隨著境外投資者對投資人民幣資產的需求日益增加，人民幣國際化進程加快，建行(亞洲)將以「互換通」業務為契機，持續為境內外投資者提供更優質、專業及全面的服務，為內地債券及金融衍生品市場的發展，以及人民幣國際化貢獻力量。

▲ 建行專家與嘉賓在圓桌論壇環節共同探討當下境外機構投資者投資境內資本市場的現況

（由左至右）金融市場部貨幣市場處副處長胡簫簫女士、高盛國際中國股票策略師付思女士、建行金融市場部債券交易處副處長王靈希女士、摩根士丹利宏觀策略師戴敏先生、建行資產託管業務部全球業務處高級副經理張楠先生及東證國際金融集團有限公司投資總監鄭雯女士。

關於中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」)是中國建設銀行股份有限公司在香港地區的全功能綜合性商業銀行服務平台，是建行集團海外業務旗艦。建行(亞洲)擁有多功能牌照，業務涵蓋零售銀行服務、商業銀行服務、企業銀行服務和金融市場服務等，在人民幣業務、金融科技、跨境服務、綠色金融等領域具備行業領先優勢。透過建行集團在內地及香港的龐大網絡和多元化的服務渠道，建行(亞洲)向個人、企業及機構客戶提供全方位、一站式綜合金融解決方案。始終秉承「以市場為導向、以客戶為中心」的經營理念，建行(亞洲)以綜合化經營平台為基礎，以金融科技為核心驅動力，以創新發展為引領，為廣大社會公眾提供高效、安全、嶄新的智慧銀行服務。

更多有關建行(亞洲)之詳情，請瀏覽 www.asia.ccb.com。

(特約)