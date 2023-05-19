▲ 【業績】奇富科技首季少賺20.8% 改半年派息、提高派息率

奇富科技（03660 美︰QFIN）公布首季業績，公司應佔淨利潤為9.3億元（人民幣，下同），按年跌20.8%，每股基本盈利2.89元，不派息。

期內，收入近36億元，按年跌16.7%，經營收益10億元，跌25.9%。其中，信貸驅動服務淨收入26.3億元，按年跌9.9%，平台服務淨收入為9.7億元，跌30.8%。

截至3月31日，其平台累計連接150家金融機構合作夥伴及2.1億名具潛在信貸需求的消費者，增長11.2%。累計具有獲批授信額度的用戶為4600萬人，增長15.6%。

奇富科技又表示，公司董事會批准採納半年度現金股息政策，取消季度派發經常性現金股息相當於稅後淨利潤的約15%至20%。新股息政策將按每半年進行派發，派息率有所提高，具體而言，公司將自2023年上半年起每半年宣派及派發現金股息，金額相當於公司前六個月期間稅後淨利潤的約20%至30%。公司並無就2023年第一財政季度宣派任何季度股息。

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責任編輯︰梁浩碩