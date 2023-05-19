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【港股市況】阿里巴巴ADR較港低逾4% 恒指黑期跌約127點（不斷更新）
阿里巴巴 （09988） 績後ADR向下，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約203點，恒指料開報19523點。滙豐 （00005） ADR折合報59.87元，較港收市價高0.42元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報333.41元，較港收市價低6.39元或1.9%。阿里巴巴ADR折合報83.91元，較港收市價低3.84元或4.4%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【09：13】期指開報19512點，跌166點或0.8%。
【09：03】【業績】奇富科技首季少賺20.8% 改半年派息、提高派息率
【08：41】恒指黑期跌約127點，報19559點，道指期貨升25點，報33643點。
【07：45】【阿里巴巴業績】管理層：冀小阿里分拆後變大阿里 淘天集團將繼續投資用戶 一文看清業績會內容
【07：45】【Morning精點】阿里上季經調整純利274億人幣、將派阿里雲作股息分拆上市︱麥卡錫：期望周末就債務上限達成原則協議
【07：45】港股ADR收報19523點，跌203點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報59.87元，較港收市價高0.42元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報333.41元，較港收市價低6.39元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.91元，較港收市價低3.84元或4.4%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國總統拜登前往日本出席G7峰會前強調「美國不會違約」，並表示會在周日就債限問題舉行新聞發布會，市場期望屆時或有達成共識的消息傳出。眾議院議長共和黨的麥卡錫預計，下周在眾議院審議債務上限協議。道指早段受壓，一度跌208點，尾市倒升115點，報33535點；標指升39點，報4198點；納指升188點或1.51%，報12688點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌209點 富途跌7%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】中國旺旺、華電國際電力股份、JS環球生活
責任編輯︰梁浩碩