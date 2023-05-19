【港股市況】阿里巴巴挫6%藍籌最差　啤酒股逆市向上　恒指跌276點（不斷更新）

阿里巴巴 （09988） 績後向下，拖累大市跌逾200點。恒指低開191點，開市後曾跌最多374點，低見19352點，其後跌幅略為收窄，恒指跌276點，收報19450點，成交952.4億元。科指跌2.4%，報3821點。阿里巴巴 （09988） 績後跌6%，為表現最差藍籌，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾1%，中移動 （00941） 逆市升逾1%，啤酒股向上，百威亞太 （01876） 升近2%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】阿里巴巴 （09988） 績後跌6%，為表現最差藍籌，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾1%，中移動 （00941） 逆市升逾1%，啤酒股向上，百威亞太 （01876） 升近2%，恒指跌276點，收報19450點，成交952.4億元。科指跌2.4%，報3821點。

【16：00】恒指U盤前跌259點，報19467點。

【15：18】港股尾市跌近300點，報19434點，跌293點，科指跌2.4%，報3820點。阿里巴巴 （09988） 跌逾6%，尾市低見82.2元，騰訊 （00700） 跌逾2%，美團 （03690） 跌逾4%，三股已拖低大市約183點。

【15：04】阿里巴巴 （09988） 尾市跌幅擴大至近6%，低見82.55元。

【14：48】超媒體 （00072） 逆市升逾17%，高見0.8元。

【13：59】恒指跌近250點，報19480點，跌246點，科指跌2.1%，報3836點。

【13：43】【元宇宙】百度元宇宙業務「希壤」業務負責人據報已離職 部分組員已調職或離職

【13：25】【新股IPO】宏信建發9930傳以下限4.52定價 集16.5億元

【13：15】【新股IPO】易點雲2416傳10.19元接近下限定價 集資6億元

【13：06】內房股午後下挫，其中碧桂園 （02007） 跌近半成，中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌近2%，雅居樂 （03383） 跌逾1%破底，融創 （01918） 跌4%破底，龍湖 （00960） 跌逾2%。

【13：04】阿里巴巴 （09988） 午後初段續跌逾5%，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：00】恒指午後初段跌約201點，報21525點，科指跌1.8%，報3844點。

【12：58】【國務院機構改革】內地據報擬將大型不良資產管理公司股權轉至中央匯金

【12：15】【京東健康6618】京東健康：已向聯交所申請增設人民幣櫃台

【12：13】【港元拆息】隔夜拆息突破4.9厘、創16年新高 1個月拆息攀至4.69厘

【12：00】恒生指數半日跌188點，報19538點，成交506.9億元。科技跌1.8%，報3846點。阿里巴巴 （09988） 績後挫5%，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌1%。中移動 （00941） 逆市升逾1%，友邦 （01299） 升0.3%。啤酒股造好，百威亞太 （01876） 、青啤 （00168） 、潤啤 （00291） 分別升逾1%至2%。

【11：42】港股中午收市前，大市跌幅再擴至200點，報19526點，科指跌1.8%，報3846點。

【11：34】ATMX中，小米 （01810） 表現最好，股價倒升0.2%，高見11.04元。

【11：32】內地股市半日低開高走，上證升0.1%，深證、創業板指分別升0.5%。

【11：25】內地股市回升，恒指跌幅進一步收窄至約120點，報19606點，科指跌1.2%，報3871點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，騰訊 （00700） 跌0.5%，美團 （03690） 跌3%。

【11：23】中移動 （00941） 升幅擴大至近2%，高見66.9元。

【11：12】騰訊 （00700） 跌幅收窄至1%內，跌0.8%，報334.6元。

【11：00】大市跌幅收窄至177點，報19549點，科指跌1.7%，報3851點。

【10：59】中移動 （00941） 短綫抽上，逆市升逾1%，聯通 （00762） 升0.3%，中電信 （00728） 升0.7%。

【10：40】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至5.5%，低見82.9元。

【10：37】【異動｜醫藥股】康寧傑瑞生物跌16% 試驗藥未能成功揭盲

【10：33】【阿里巴巴9988】阿里巴巴：已向聯交所申請增設人民幣櫃台

【10：31】大市跌幅略收窄至約200點，報19521點，跌205點，今早曾低見19352點，科指跌近2%，報3840點。

【10：30】滙豐 （00005） 反覆升0.3%，高見59.6元。

【10：28】四大內銀中，工行 （01398） 、農行 （01288） 分別逆市升0.2%及0.3%。建行 （00939） 、中行 （03988） 跌0.6。

【10：19】濠賭股今早個別發展，其中藍籌銀娛 （00027） 逆市升0.3%，金沙 （01928） 升0.2%。

【10：15】美團 （03690） 跌幅擴大至逾4%，低見127.6元。

【10：12】啤酒股逆市造好，其中百威亞太 （01876） 升逾2%，潤啤 （00291） 、青啤 （00168） 升逾1%。

【10：04】創科 （00669） 逆市靠穩，股價最新升0.1%，高見79.3元。

【09：58】阿里巴巴 （09988） 短綫拉升，跌幅收窄至近4%，報84.25元，今早曾低見83元。

【09：56】植華集團 （01842） 再挫2成，低見0.195元。

【09：50】內險股向下，平保 （02318） 、太保 （02601） 跌逾3%，國壽 （02628） 、財險 （02328） 跌逾2%。

【09：43】【業績｜高息股】德昌電機彈高逾6% 末期息倍增至0.34元

【09：40】中芯國際 （00981） 逆市升逾1%，華虹半導體 （01347） 亦升逾1%。

【09：36】康寧傑瑞製藥 （09966） 再挫逾14%，早段低見9.15元。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 開市後跌逾5%，低見83元，騰訊 （00700） 跌2%，美團 （03690） 跌逾3%。

【09：33】米技國際 （01715） 逆市升8成，早段高見0.2元破頂。

【09：31】港股開市後跌逾300點，報19396點，跌330點，科指跌2.3%，報3823點。

【09：25】滙豐 （00005） 股價逆市靠穩，升0.1%，友邦 （01299） 跌0.3%，中移動 （00941） 跌0.2%，港交所 （00388） 跌0.6%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 績後跌近5%，騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 跌2%，恒指低開191點，開報19535點，科指跌1.2%，報3868點。

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【阿里巴巴9988】阿里雲100%脫離阿里自立 將1年內完全獨立上市 引外部戰略投資者（附內部信）

【09：13】期指開報19512點，跌166點或0.8%。

【09：03】【業績】奇富科技首季少賺20.8% 改半年派息、提高派息率

【08：41】恒指黑期跌約127點，報19559點，道指期貨升25點，報33643點。

【07：45】【阿里巴巴業績】管理層：冀小阿里分拆後變大阿里 淘天集團將繼續投資用戶 一文看清業績會內容

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【07：45】港股ADR收報19523點，跌203點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報59.87元，較港收市價高0.42元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報333.41元，較港收市價低6.39元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.91元，較港收市價低3.84元或4.4%。

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【07：30】美國總統拜登前往日本出席G7峰會前強調「美國不會違約」，並表示會在周日就債限問題舉行新聞發布會，市場期望屆時或有達成共識的消息傳出。眾議院議長共和黨的麥卡錫預計，下周在眾議院審議債務上限協議。道指早段受壓，一度跌208點，尾市倒升115點，報33535點；標指升39點，報4198點；納指升188點或1.51%，報12688點。

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責任編輯︰梁浩碩