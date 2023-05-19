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【裁員潮︱Facebook母企】META據報下周進行下一輪裁員　上月裁減約4000人

股市 08:31 2023/05/19

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【裁員潮︱Facebook母企】META據報下周進行下一輪裁員　上月裁減約4000人

Facebook母企META（美：META）繼續進行裁員行動，Meta據報將於下周起開始裁員。報道指，Meta全球事務總裁Nick Clegg表示第三波裁員將在下周發生，影響到業務團隊中的每個人，又指裁員將依循與4月份裁員類似的流程。

雖然未有提及下周裁員人數，但按4月裁減約4000人計，本輪或要裁員約6000人，以達裁員約1萬人目標。

行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）3月時向員工發信指，預計將裁員約1萬人，並暫停5000個職位招聘。4月時朱克伯格表示最近的裁員影響約4000名員工，主要為技術部門，又預計5月完成今年的大部分裁員，但不排除未來裁員的可能性。

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【裁員潮︱Facebook母企】Meta朱克伯格︰將放慢招聘　不排除未來進一步裁員

【Facebook母企】META再宣布裁員約1萬人　停5000個職位招聘　股價升逾5%

責任編輯︰梁浩碩

美股 Facebook（美：FB） Meta 朱克伯格 裁員 Facebook
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