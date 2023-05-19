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【ChatGPT】OpenAI推iOS版ChatGPT App　邊個地方率先可用？

Hot Talk 08:03 2023/05/19

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【ChatGPT】OpenAI推iOS版ChatGPT App　邊個地方率先可用？

OpenAI推出ChatGPT的智能手機版本，OpenAI周四發布蘋果（美︰AAPL）iOS系統的ChatGPT App，並表示很快將提供Android版本應用程式。目前，OpenAI的ChatGPT App只有美國可用，未來數周將擴展至其他國家。

iOS版的ChatGPT App可在蘋果應用商店下載，外觀和操作界面類似於網頁版。OpenAI表示，除輸入文字外，用戶亦可直接以語音提問，不過只能用文字回答。此外，App還能將不同設備的文字對話內容同步。

公司表示，若要縮短回答響應時間，可付費訂閱ChatGPT Plus。收費版還提供搶先體驗功能，以及更先進的GPT-4人工智能系統。

【美股焦點】微軟CEO反駁馬斯克、否認控制OpenAI　OpenAI CEO撐加強監管

責任編輯︰梁浩碩

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