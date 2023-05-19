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【債務上限】美國財政部現金餘額降至683億美元　2021年以來最低水平

宏觀解讀 07:44 2023/05/19

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【債務上限】美國財政部現金餘額降至683億美元　2021年以來最低水平

美國政府手頭可用於支付賬單的資金進一步下降，觸及2021年12月以來最低水平。若下月初前未能提高或暫停政府債務上限，則仍面臨在那之前耗盡資金的風險。

根據周四發布數據，截至5月17日，美國財政部現金餘額降至683億美元，相對此前一天的946億美元減少263億美元，至於上周末餘額為1400億美元。

由於採取措施避免突破31.4萬億美元的債務上限，財政部的銀行賬戶最近承受下行壓力。

至於債務上限問題最新進展方面，眾議院院長麥卡錫最新指出對談判表示樂觀，期望可在本周末達成原則協議，並預計眾議院將於下周就債務上限達成協議。

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【債務上限】麥卡錫：期望本周末達成原則協議　料下周眾議院可對方案進行投票

【債務上限】高盛、大摩CEO等近150名商界領袖　促火速達成協議避免違約

責任編輯︰梁浩碩

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