MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購

千呼萬喚,MIRROR Solo 演唱會終於落實。《FWD 富衛保險10周年xHKT 呈獻: MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》,分別由Jer(柳應廷)、Anson Lo(盧瀚霆)、姜濤、Edan(呂爵安)、Anson Kong(江𤒹生)和Ian(陳卓賢)以不同的主題舉辦個人演唱會。

由於MIRROR演唱會門票向來一票難求,故今次為回報粉絲厚愛,Makerville宣布每個成員Solo演唱會將預留首場(MIRO場)七成門票供官方歌迷會MIRO 優先訂票,其餘場次將會預留七成門票予公開發售。另外,所有場次餘下三成門票將預留予商業合作夥伴、 贊助商、表演單位等。

詳情如下:

《FWD 富衛保險10周年xHKT 呈獻:Jer Lau "Across The Universe" In My Sight Solo Concert 2023》

日期:7月7-9日(MIRO場:7月7日)

門票開售日期:5月24日

地點:香港會議展覽中心 Hall 5BC

《FWD 富衛保險10周年xHKT 呈獻:Anson Lo "The Stage" In My Sight Solo Concert 2023》

日期:7月23-25日(MIRO場:7月23日)

門票開售日期:6月5日

地點:亞洲國際博覽館 Arena

姜濤 Solo Concert

日期:8月3-5日(MIRO場:8月3日)

門票開售日期:6月19日

地點:亞洲國際博覽館 Arena

Edan Solo Concert

日期:8月26-27日(MIRO場:8月26日)

門票開售日期:7月10日

地點:亞洲國際博覽館 Arena

Anson Kong & Ian Solo Concert

Summer 2024

記者:張以正