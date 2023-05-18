MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購

千呼萬喚，MIRROR Solo 演唱會終於落實。《FWD 富衛保險10周年ｘHKT 呈獻: MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》，分別由Jer（柳應廷）、Anson Lo（盧瀚霆）、姜濤、Edan（呂爵安）、Anson Kong（江𤒹生）和Ian（陳卓賢）以不同的主題舉辦個人演唱會。

由於MIRROR演唱會門票向來一票難求，故今次為回報粉絲厚愛，Makerville宣布每個成員Solo演唱會將預留首場（MIRO場）七成門票供官方歌迷會MIRO 優先訂票，其餘場次將會預留七成門票予公開發售。另外，所有場次餘下三成門票將預留予商業合作夥伴、 贊助商、表演單位等。

詳情如下：

《FWD 富衛保險10周年ｘHKT 呈獻：Jer Lau "Across The Universe" In My Sight Solo Concert 2023》

日期：7月7-9日（MIRO場：7月7日）

門票開售日期：5月24日

地點：香港會議展覽中心 Hall 5BC

《FWD 富衛保險10周年ｘHKT 呈獻：Anson Lo "The Stage" In My Sight Solo Concert 2023》

日期：7月23-25日（MIRO場：7月23日）

門票開售日期：6月5日

地點：亞洲國際博覽館 Arena

姜濤 Solo Concert

日期：8月3-5日（MIRO場：8月3日）

門票開售日期：6月19日

地點：亞洲國際博覽館 Arena

Edan Solo Concert

日期：8月26-27日（MIRO場：8月26日）

門票開售日期：7月10日

地點：亞洲國際博覽館 Arena

Anson Kong & Ian Solo Concert

Summer 2024

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記者：張以正