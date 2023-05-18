IKEA 銅鑼灣分店30 週年優惠浪接浪 推限定甜品 人氣家品低至七折發售

為慶祝銅鑼灣店開業 30 周年，答謝一眾顧客多年來對IKEA的支持，由即日起至5月28日，推出30周年尊享優惠及慶祝活動，連續三星期的折扣及精彩活動接踵而來，多款人氣精選家品低至 7 折。銅鑼灣美食站及瑞典美食廊會亦同步推出新款限定甜品和食品購買優惠。店內亦設有不同精美打卡位，更會舉辦「熊抱見面會」和「宜家銅你影」等線上線下慶祝活動。

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今年除了是銅鑼灣 IKEA 開店 30 週年外，原來有多款經典產品同樣已推出超過三十載。時至今日，這些家品仍然是 IKEA 的「鎮店之寶」，深得大家喜愛，繼續成為家中的必備傢具。不但如此，時光倒流三十年，有幾個系列經已成為「台柱」，價格比 90 年代的更低！如在1979 年推出的BILLY 書架，在世界各地，平均每 5 秒就會售出 1個。1992 年時，BILLY 書架的售價為997元，而現在同款書架的價格竟降價近 40%，只售599元。



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店內美食站限定款式甜品及瑞典美食廊優惠，即日起至 5 月 28 日光臨銅鑼灣分店美食站，就能以特惠價一嘗銅鑼灣店限定甜品——小熊椰子米奶新地三文治配焦糖菠蘿。新地三文治根據 FABLER 小熊公仔形象設計，造型可愛特別，焦糖包裹的菠蘿粒，質感變得軟腍，味道香甜，配上適合素食人士的椰子米奶新地三文治。



為了讓大家更進一步感受銅鑼灣分店 30 週年誌慶的歡樂氣氛，由 5 月13 日起至 5 月 28 日的每個周末下午 2-6 時，共 6 日，銅鑼灣店內將會舉行「熊抱朋友見面會」，跟宜家小熊及其他 IKEA 明星公仔相聚，同時會派發宜家小熊造型的生日帽，將歡樂遍佈店內每個角落。



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責任編輯：陳詠妍