【阿里巴巴業績】管理層：冀小阿里分拆後變大阿里　淘天集團將繼續投資用戶　一文看清業績會內容

▲ 【阿里巴巴業績】管理層：冀小阿里分拆後變大阿里 淘天集團將繼續投資用戶 一文看清阿里業績會內容

阿里巴巴 （09988） 加速組織變革，宣布目標未來12個月內分派雲業務予股東，以形成與阿里集團完全獨立新公司，阿里管理層解釋，雲業務模式相對獨立，而且其客戶及業務特徵與消費者業務有所不同，同時冀為阿里雲引入戰略投資者，故決定完全分拆。

問及阿里如何考量分拆後子公司持股水平，張勇稱，日後持股水平取決於甚麼方式對子企業最有利，「我們最希望看到這些小阿里巴巴，分拆後成為另一個大阿里巴巴」。他又提到，當評估業務何時走向資本市場時，會考慮其是否擁有明確市場、突出客戶價值及強大商業模式。

雲降價冀回饋更多紅利予客戶

近期阿里雲主動減價，張勇解釋，降價目的是雲服務普及化，讓中小型公司甚至學生更容易取得算力。張勇又稱，阿里在內地公共雲市場處於領導地位，透過規模及技術優勢，料可回饋更多紅利予客戶。

張勇提到，考慮到雲業務處於早期發展階段，而且與全球同行相比，公司盈利水平仍存在相當大差距，但只要繼續擴大雲規模，集團將有大量機會，對提高盈利水平充滿信心。

淘天集團會繼續投資用戶

淘天集團首席執行官戴珊指出， 消費逐漸恢復，在服飾及保健品增長強勁帶動下，3月份GMV增長已轉正，而且降本增效措施繼續產生回報，3、4月份淘寶天貓用戶及訂單增長不錯。

戴珊強調，淘寶天貓已制訂3年計劃，今年將首要任務是投資用戶、商家和技術，並相信終會帶動規模增長。戴珊提到，現時自己更加重視費率（Take rate），視其為平台健康狀況，以及商家對平台信心和認可度的指標。

張勇提到，市場上多個消費平台的競爭仍然非常激烈，同行試圖通過提供更具性價比商品和服務，獲得消費大盤的增量，在如此競爭激烈的市場中，如何獲得和留存高質量的用戶，保持平台對消費者的差異化特點，特別是通過供給側的創新來創造新的消費需求，是未來發展的關鍵。

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記者：李哲毅