  • 28°C
香港時間 : 2023518日 (週四) 23:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【債務上限】麥卡錫：期望本周末達成原則協議　料下周眾議院可對方案進行投票

宏觀解讀 22:52 2023/05/18

分享：

分享：

債務上限問題每日現新進展，美國總統拜登現時正身在日本參與七國集團（G7）峰會，但早前已公布會縮短行程回國處理債務問題。眾議院院長麥卡錫最新指出對談判表示樂觀，期望可在本周末達成原則協議，並預計眾議院將於下周就債務上限達成協議。

麥卡錫表示，他樂觀地認為國會談判代表能夠及時達成提高或暫停債務上限的協議，並在下周舉行眾議院投票，指每個人都在努力工作，認為雙方現時有了一個結構，看到可以達成協議的途徑。

他相信現時較一周前的處境要好得多，指因為有合適的人以非常專業的方式討論它，擁有所有的知識和背景。白宮本周派出兩名新談判代表，牽頭進行與麥卡錫團隊的會談，成為問題出現曙光的關鍵。麥卡錫發表講話時，白宮談判代表正在國會山莊與其團隊會面。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

ET財智Talk
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

相關文章：

【債務上限】麥卡錫突爆談判底綫　要削赤4.8萬億美元

【債務上限】高盛、大摩CEO等近150名商界領袖　促火速達成協議避免違約

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
美股 拜登 美國 白宮
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【阿里巴巴業績】阿里美股跌3.7%　上季經調整純利274億人幣　將派阿里雲作股息分拆上市、菜鳥及盒馬部署IPO

下一篇文章

【儲局官員】傑斐遜：歷史表明貨幣政策效用滯後　會以最新數據決定加息立場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【恒指夜期+ADR】富途跌7%　夜期跌164點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】富途跌7%　夜期跌164點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【鍾培生家族】華廈置業36.06%股東接納鍾培生父親一方現金要約　延長接納截止日期至5.25
【鍾培生家族】華廈置業36.06%股東接納鍾培生父親一方現金要約　延長接納截止日期至5.25
【債務上限】麥卡錫突爆談判底綫　要削赤4.8萬億美元
【債務上限】麥卡錫突爆談判底綫　要削赤4.8萬億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款