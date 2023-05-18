【債務上限】麥卡錫：期望本周末達成原則協議　料下周眾議院可對方案進行投票

債務上限問題每日現新進展，美國總統拜登現時正身在日本參與七國集團（G7）峰會，但早前已公布會縮短行程回國處理債務問題。眾議院院長麥卡錫最新指出對談判表示樂觀，期望可在本周末達成原則協議，並預計眾議院將於下周就債務上限達成協議。

麥卡錫表示，他樂觀地認為國會談判代表能夠及時達成提高或暫停債務上限的協議，並在下周舉行眾議院投票，指每個人都在努力工作，認為雙方現時有了一個結構，看到可以達成協議的途徑。

他相信現時較一周前的處境要好得多，指因為有合適的人以非常專業的方式討論它，擁有所有的知識和背景。白宮本周派出兩名新談判代表，牽頭進行與麥卡錫團隊的會談，成為問題出現曙光的關鍵。麥卡錫發表講話時，白宮談判代表正在國會山莊與其團隊會面。

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編輯：葉志偉