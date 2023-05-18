【大行點睇】時富：比迪亞應對競爭手段多 趁調整吸納 目標價290元

時富資產管理董事總經理黃偉棠發表報告，比亞迪股份（01211）在第一季度實現了89%的銷售增長，超過大眾汽車(Volkswagen)而成為中國銷量最高的汽車品牌，但也難免受整個行業價格下調和利潤率下降的影響，價格戰將影響其盈利能力。

同時，由於大多數中國汽車製造商的利潤率下降，比亞迪的供應鏈成本可能會有所增加。然而，憑藉在電動汽車領域的技術優勢，以及中國政府的政策支持，比亞迪仍然具備長期發展的潛力。預期比亞迪將採取措施應對市場競爭和價格戰，例如提高產品品質和技術水平、降低生產成本等，以保持其在電動汽車市場的競爭優勢。

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若以27倍市盈率計算，比亞迪現時處於合理位置。投資者可待股票稍作回調時適度部署，例如每股230港元以下，有望年底根據以上市值倍數達到每股290港元。



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記者：李兆明