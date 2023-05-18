【阿里巴巴9988】阿里雲100%脫離阿里自立　將1年內完全獨立上市　引外部戰略投資者（附內部信）

▲ 【阿里巴巴9988】阿里雲100%脫離阿里自立 將1年內完全獨立上市 引外部戰略投資者

阿里巴巴 （09988） 大改組打響第一槍，將雲業務完全分拆並獨立上市，阿里CEO張勇發內部信，指計劃在未來12個月將雲智慧集團從阿里集團完全分拆並完成上市，在股權和公司治理上形成一家與阿里集團完全獨立的新公司。同時，阿里雲智慧集團將引入外部戰略投資者。

====《再創業 再出發！》====

各位阿里雲智慧的同學，

今年是阿里雲誕生第14年。2009年9月11日，在阿里雲第一次全體員工大會上，王堅博士對未來提出了3個重要的技術判斷——互聯網是基礎設施，數據中心成為一台電腦，計算成為公共服務。阿里雲由此出發。

14年來，我們見證了昔日預言成為了現實和共識。今天，阿里雲成為亞洲第一、世界前三的公共雲服務提供商，並正在從數位時代走向智慧時代。這是長期主義最好的佐證，也是「因為相信，所以看見」的最好例證。

站在新的歷史起點，我也想跟大家分享一下阿里雲智慧集團發展中的一個重要決定：

鑑於雲智慧集團的商業模式、客戶特徵和發展階段與阿里巴巴集團大多數消費互聯網業務有巨大差異性，我們計劃在未來12個月將雲智慧集團從阿里集團完全分拆並完成上市，在股權和公司治理上形成一家與阿里集團完全獨立的新公司。同時，阿里雲智慧集團將引入外部戰略投資者。

分拆是為了更好地發展，是阿里雲面向未來二次創業的全新開始。未來，阿里雲智慧集團可以更獨立面向市場，進一步強化業務戰略，優化組織和運營。這也需要我們擁有更多創業心態、更多職責擔當，更好地平衡短期增長焦慮和長期發展目標的關係，我們才有機會共同打造一家世界級的科技公司。

實現這樣的目標，需要全體阿里雲智慧同學的共同努力。我也在此向大家提出三點期待：

首先，珍惜客戶信任。客戶信任是阿里雲的生命線。唯有贏得客戶的信任和尊重，他們才會和我們始終在一起，共同成長。這也是我在對技術團隊的要求中，把「穩定」、「安全」放在「性能」、「成本」前面的重要考量。

其次，堅持技術理想。對技術先進性永無止境的追求，是阿里雲流淌在血液裏的基因。過去我們從無到有打造了中國唯一自研的飛天雲作業系統，未來我們希望在雲計算、AI大模型上持續創新，追求和世界級選手同場競技，真正成為一家世界級的科技公司。

第三，保持創業心態。成為一家獨立公司後，我們將面臨更多全新挑戰，我們的組織和業務也會直面市場的洗禮，這需要每一位阿里雲智慧同學充分發揮自己的激情和創造力，求真務實，追求卓越，從而實現公司和個人的可持續發展。

過去幾個月以來，無論外部環境還是阿里自身，我們共同經歷了很多重大變化，也見證了很多重要時刻的發生。我堅信，我們正走在一條正確的道路上。

道阻且長，行則將至。新起點新徵程，讓我們一起，再創業，再出發！

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記者：譚志偉