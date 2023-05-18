  • 28°C
香港時間 : 2023518日 (週四) 22:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】阿里雲100%脫離阿里自立　將1年內完全獨立上市　引外部戰略投資者（附內部信）

股市 21:59 2023/05/18

分享：

分享：

【阿里巴巴9988】阿里雲100%脫離阿里自立　將1年內完全獨立上市　引外部戰略投資者

阿里巴巴 （09988） 大改組打響第一槍，將雲業務完全分拆並獨立上市，阿里CEO張勇發內部信，指計劃在未來12個月將雲智慧集團從阿里集團完全分拆並完成上市，在股權和公司治理上形成一家與阿里集團完全獨立的新公司。同時，阿里雲智慧集團將引入外部戰略投資者。

====《再創業 再出發！》====

各位阿里雲智慧的同學，

今年是阿里雲誕生第14年。2009年9月11日，在阿里雲第一次全體員工大會上，王堅博士對未來提出了3個重要的技術判斷——互聯網是基礎設施，數據中心成為一台電腦，計算成為公共服務。阿里雲由此出發。

14年來，我們見證了昔日預言成為了現實和共識。今天，阿里雲成為亞洲第一、世界前三的公共雲服務提供商，並正在從數位時代走向智慧時代。這是長期主義最好的佐證，也是「因為相信，所以看見」的最好例證。

站在新的歷史起點，我也想跟大家分享一下阿里雲智慧集團發展中的一個重要決定：

鑑於雲智慧集團的商業模式、客戶特徵和發展階段與阿里巴巴集團大多數消費互聯網業務有巨大差異性，我們計劃在未來12個月將雲智慧集團從阿里集團完全分拆並完成上市，在股權和公司治理上形成一家與阿里集團完全獨立的新公司。同時，阿里雲智慧集團將引入外部戰略投資者。

分拆是為了更好地發展，是阿里雲面向未來二次創業的全新開始。未來，阿里雲智慧集團可以更獨立面向市場，進一步強化業務戰略，優化組織和運營。這也需要我們擁有更多創業心態、更多職責擔當，更好地平衡短期增長焦慮和長期發展目標的關係，我們才有機會共同打造一家世界級的科技公司。

實現這樣的目標，需要全體阿里雲智慧同學的共同努力。我也在此向大家提出三點期待：

首先，珍惜客戶信任。客戶信任是阿里雲的生命線。唯有贏得客戶的信任和尊重，他們才會和我們始終在一起，共同成長。這也是我在對技術團隊的要求中，把「穩定」、「安全」放在「性能」、「成本」前面的重要考量。

其次，堅持技術理想。對技術先進性永無止境的追求，是阿里雲流淌在血液裏的基因。過去我們從無到有打造了中國唯一自研的飛天雲作業系統，未來我們希望在雲計算、AI大模型上持續創新，追求和世界級選手同場競技，真正成為一家世界級的科技公司。

第三，保持創業心態。成為一家獨立公司後，我們將面臨更多全新挑戰，我們的組織和業務也會直面市場的洗禮，這需要每一位阿里雲智慧同學充分發揮自己的激情和創造力，求真務實，追求卓越，從而實現公司和個人的可持續發展。

過去幾個月以來，無論外部環境還是阿里自身，我們共同經歷了很多重大變化，也見證了很多重要時刻的發生。我堅信，我們正走在一條正確的道路上。

道阻且長，行則將至。新起點新徵程，讓我們一起，再創業，再出發！

【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整純利273.75億人幣勝預期　將派阿里雲作股息以分拆上市　正探索菜鳥、盒馬鮮生IPO

【阿里巴巴9988】阿里巴巴大改組　蔡崇信掌菜鳥集團

 

記者：譚志偉

港股 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【今日至HOT】月經現2情況恐患子宮內膜癌｜日本首都圈樓早兩年已率先破頂

下一篇文章

【儲局官員】傑斐遜：歷史表明貨幣政策效用滯後　會以最新數據決定加息立場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【債務上限】麥卡錫突爆談判底綫　要削赤4.8萬億美元
【債務上限】麥卡錫突爆談判底綫　要削赤4.8萬億美元
【鍾培生家族】華廈置業36.06%股東接納鍾培生父親一方現金要約　延長接納截止日期至5.25
【鍾培生家族】華廈置業36.06%股東接納鍾培生父親一方現金要約　延長接納截止日期至5.25
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【恒指夜期+北水】北水全日錄逾17億元淨流入　主力買騰訊中移動沽盈富基金　恒指夜期微跌11點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日錄逾17億元淨流入　主力買騰訊中移動沽盈富基金　恒指夜期微跌11點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款