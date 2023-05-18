傳Google將新AI模型擴展至廣告領域

Alphabet（美：GOOGL）在早前舉行的Google I/O上，展示了公司將人工智能（AI）融入到各項產品的情況，下一步要考慮的似乎就是其變現模式。據《CNBC》報道，Google正致力將新AI技術應用於其核心產品，並逐漸擴展到廣告領域。

外界對Alphabet在大會上展示的成果普遍正面，至少股價自大會後如是，已連升多日，反映大家對其未來增長點仍樂觀。事實上，Alphabet自2021年第2季後，每季收入的按年增幅正不斷收窄，至今年首季，按年增幅才見回升。

《CNBC》引述內部文件指，該公司已批准了使用由大型語言模型（LLM）提供動力的生成式AI計劃，使廣告和廣告支持的消費者服務可自動化。這意味Google廣告和消費者服務的成效得以提高。

Google在大會上發表了全新大型語言模型PaLM 2。文件顯示，公司內部正計劃使用基於該模型的工具，容許廣告商生成自己的媒體資產。

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同時，Google正以PaLM 2為YouTube的創作者在製作影片時嘗試提供5個相關主題的點子，以助作者創作更吸引人的內容。Google亦以PaLM 2來測試YouTube的青少年內容，包括標題和描述等。

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雖然Google暫時對報道不予置評，但在即將舉行的活動上，或可見公司以AI推動廣告業務的端倪。Google將於5月23日舉行的Google Marketing Live活動上，展示其如何以最新的AI技術，推動廣告產品創新。雖然具體內容尚未得知，但公司表明，用戶可在活動上了解到AI廣告產品如何幫助他們提高更好的業績增長和盈利能力。

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記者：林斯凱