富達：投資者仍覺得日本處迷失30年 日股估值被低估

「股神」巴菲特早前加碼投資日本5大商社，令市場「重新」關注日本股市，日經平均指數最近更破頂。隨着市場出現結構性轉變，經濟持續温和復甦，以及近期浮現的利好因素，富達國際預期，日本市場將重新吸引環球投資者的眼球。

富達國際表示，日本政府多年來推動企業管治改革，持續促進當地企業提升質素，令股東回報於近年已提升至有史以來的偏高水平。日本市場擁有在商用產品、科技硬件及汽車等多個領域佔據全球領先地位的企業。鑑於地理上優勢，日本企業可受惠亞洲經濟的增長趨勢，消費品牌更能受惠於區內不斷擴大的中產階級需求。儘管如此，許多環球投資者仍然低配日本市場。

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富達國際日本投資主管鹿島美由紀（Miyuki Kashima）指，環球投資組合普遍低配日本市場的情況已持續一段時間，因環球投資者對日本市場的誤解，印象仍停留在日本迷失數十年的經歷。

她續指，事實上，自2012年以來，日本經濟一直低調地穩步復甦，企業盈利能力和資本回報出現結構性改善，惟這些轉變至今仍為市場所忽視，不少日股估值仍被低估，特別是在中小型股方面。日本企業盈利和資本回報顯著改善下，為投資者掌握日本市場展開穩步轉型的時機。

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記者：林斯凱