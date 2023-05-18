  • 28°C
香港時間 : 2023518日 (週四) 22:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

富達：投資者仍覺得日本處迷失30年 日股估值被低估

環球政經 21:26 2023/05/18

分享：

分享：

「股神」巴菲特早前加碼投資日本5大商社，令市場「重新」關注日本股市，日經平均指數最近更破頂。隨着市場出現結構性轉變，經濟持續温和復甦，以及近期浮現的利好因素，富達國際預期，日本市場將重新吸引環球投資者的眼球。

富達國際表示，日本政府多年來推動企業管治改革，持續促進當地企業提升質素，令股東回報於近年已提升至有史以來的偏高水平。日本市場擁有在商用產品、科技硬件及汽車等多個領域佔據全球領先地位的企業。鑑於地理上優勢，日本企業可受惠亞洲經濟的增長趨勢，消費品牌更能受惠於區內不斷擴大的中產階級需求。儘管如此，許多環球投資者仍然低配日本市場。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

富達國際日本投資主管鹿島美由紀（Miyuki Kashima）指，環球投資組合普遍低配日本市場的情況已持續一段時間，因環球投資者對日本市場的誤解，印象仍停留在日本迷失數十年的經歷。

她續指，事實上，自2012年以來，日本經濟一直低調地穩步復甦，企業盈利能力和資本回報出現結構性改善，惟這些轉變至今仍為市場所忽視，不少日股估值仍被低估，特別是在中小型股方面。日本企業盈利和資本回報顯著改善下，為投資者掌握日本市場展開穩步轉型的時機。

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

同場加映【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林斯凱

開啟hket App，閱讀全文
富達 日本市場 經濟 巴菲特 都會駅 記者 鹿島 指數 泓碧 馬鞍山

上一篇文章

傳Google將新AI模型擴展至廣告領域

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】了解更多蜂類及蛇類小知識 上山留意四周環境最重要
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公務員加薪】薪酬趨勢調查結果揭曉 呢個組別加薪幅度高達4.65%
【公務員加薪】薪酬趨勢調查結果揭曉 呢個組別加薪幅度高達4.65%
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況　近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上
【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況　近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上
【公務員】海關督察 月薪44,840元 6月5日截止報名
【公務員】海關督察 月薪44,840元 6月5日截止報名
【滙豐控股5】滙豐傳計劃退出 英國養老金業務
【滙豐控股5】滙豐傳計劃退出 英國養老金業務
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款