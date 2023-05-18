【儲局官員】洛根：通脹及勞動力市場僅輕微放緩　數據不能證明6月可暫停加息

美國經濟數據繼續表持韌性，雖然市場料6月仍有較大機會暫停加息，但聯儲局官員看法卻出現分歧，當中達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）表示，目前數據不能證明在6月份不加息是合理決定。

核心PCE回落至2%仍有漫長距離

她坦言，就目前公布的經濟數據而言，並不能證明聯儲局可以在6月的議息會議上不加息。雖然通脹回落和勞動力市場出現輕微冷卻，但認為當局在實現物價穩定目標方面仍有工作要做。

洛根今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）具投票權。

她強調，最終仍會基於下次會議前仍未公佈的通脹和就業數據而決定是否加息。但她指出到目前為止，所看到的情況表明聯儲局加息的影響不大，仍未取得當局需要取得的進展，即是將通脹回落至2%的目標水平。又指聯儲局首選的通脹數據點，會是核心個人消費支出價格指數（核心PCE）。

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編輯：葉志偉