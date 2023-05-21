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【宏觀術數@iM網欄】農曆四月 木星與奎宿九相會

名人薈萃 09:00 2023/05/21

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上星期談過西曆5月份一些特別天星組合和其可能帶來的影響，剛剛過去的星期五5月19日為太陰曆踏入四月初一，本來丁巳月天干地支五行均屬火，與流年的天干癸水相沖，水火相沖最基本的類象就是衝突。再看紫微斗數主星中主口舌和溝通的巨門星，本身在流年吉化為權星，而流月卻又變成忌星主是非和爭議，綜合解釋星曜性質便是若只靠言辭取信於人，甚或強辭奪理「有你講冇人講」（星曜化權）人物事象，於月內便特別容易多生是非爭端及易生怨尤，同時對於傳媒、評論、社交媒體或網絡平台都易出問題。

同場加映：【青姐話】吃得苦中苦  方為中特估

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癸和丁的相沖還有另一個較為明顯的徵驗便是於健康容易發生心臟血管、腎和眼目的疾患，加上6月6日（芒種節）後玄空風水飛星年和月重疊，吉凶加倍明顯，如果家居或辦事處門向開在西北和東方的朋友，6月份月就更宜稍加注意。

凡事有「危」必同時有「機」，不會只有負面，農曆四月流年太陰星化科會和流月化祿疊起，主有利於財務計劃或以知名度生財，6月6日後若果家居或辦事處開向開在南方或北方的朋友們尤其有利，若果能配合（如西曆0字1字尾年份出生）的朋友更宜盡用貴人助力，月內財運和事業都會較幸運。

木星進入金牛座 並會合奎宿九

此外，農曆四月香港星盤內較值得留意的組合為木星、冥王星相刑並和火星構成不利的三角形組合。木星並且於19日後暫時進入金牛座0度，和恒星「奎宿九」會合，冥王星又處於水瓶座0座彼此構成不利組合，木星本身亦為歲星，在星占學中意義特別重要，依據中國星占學說於兔（卯）年應以逗留在白羊座被視為正常，現在過早超前進入下一個星宮金牛座便屬不吉（稍後會再返回），並且容易為相對應的天星分野地區帶來不利。

奎宿星宮和貿易、藥物和農作物等有關連，這月份國外便應留意西歐地區，特別是英國和西班牙等地區帶來的負面消息或影響，而內地相對應星宮分野為古代魯國，約為徐州、山東省南部、臨沂及江蘇省北新等地區。配合其他術數條件較容易有蟲害之類等影響農作物收成的問題。《前漢、天文志》：「奎日封豨，主溝瀆」，古代紀錄認為星宮和水道溝渠、倉庫和大豬均有關連。

對香港來說流月星圖木星坐落於主宰社交媒體、新聞、教育、短期旅行和交通的宮位，受到冥王星的影響，通訊、傳媒方面可能有新監管政策變化，相關行業短期發展和業績也會較差。冥王星由於受到火星的激化 容易會帶來醫院、院舍和監獄等地方問題，或如醫療事故，用藥錯誤等，正好星象和紫微斗數相互配合。

到6月21日夏至後，始入星盤會對往後一季度產生重要影響……

今年5月星空中奎宿九示意圖

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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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