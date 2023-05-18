【醫療健康】第2屆國際醫療健康周連繫全球　林建岳：凸顯香港醫療健康產業優勢

香港貿易發展局策動的第2屆「國際醫療健康周」成功召開，兩大旗艦活動：第3屆「亞洲醫療健康高峰論壇」及第14屆「香港國際醫療及保健展」亦已順利完成。

【疫後醫療】國際醫療器材展揭幕 規模歷年最大

國際醫療健康周共同探究粵港澳大灣區驅動醫健創新發展、中西醫藥結合、老齡化、女性創新者等多個醫療健康議題，成功確立香港作為國際領先醫療保健的科研和商貿平台，讓大學科研項目與潛在投資者建立聯繫，推廣創新的醫療器械到國際市場。

香港具備醫療健康產業鏈顯著優勢

高峰論壇吸引來自40個國家和地區、超過2,500名與會者參與；而醫療展亦吸引來自56個國家和地區、超過10,000名買家入場參觀採購，兩項活動成功安排超過 300 場一對一項目對接環節和逾600場商貿配對會議，助與會者把握商機。

香港貿發局主席林建岳表示，醫療健康周獲得醫療保健行業的大力支持，為行內精英創造協同效應，凸顯香港整個醫療健康產業鏈的顯著優勢；香港已準備就緒，在區內醫健領域盡展所長，發揮更重要的角色。

出席「亞洲醫療健康高峰論壇」的葛蘭素史克(GSK)董事會主席司明麒說：「疫情肆虐時，全球並沒有以應有的方式合作。以後還會有另一個疫情，世界各國不能獨善其身，必須以全世界作為着眼點來解決全球性的問題，不應再如上一次般應對運作。」

醫療展匯聚300多家展商歷來規模最大

醫療展則邀得多家醫療保健業界企業、6間本港大學及多家獲本地大學支持或將大學研發成果商品化的企業參展，展示尖端的醫療科技和產品。

本屆醫療展為歷來規模最大，匯聚300多家參展商，帶來嶄新醫療科技和儀器，及保健產品、方案和相關服務，吸引一眾買家和業內人士到場及於線上採購。

【國際醫療健康周】匯聚300展商 一對一商貿配對

責任編輯：李智賢

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