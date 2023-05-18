【美股業績】沃爾瑪季績勝預期　上調全年業績指引　盤前升逾1%

美國零售龍頭沃爾瑪（美：WMT，Walmart）首季業績表現理想，公司首季收入按年升7.6%，至1523億美元，較市場預期1487.2億美元為佳。期內經調整每股收益按年更升超過13%，至1.47美元，超市場預期1.31億美元。此外，集團亦上調全年收入指引，股價在美股盤前向好，升超過1%，暫151.6美元。

業績好過預期，沃爾瑪亦提升第二季及全年業績指引，當中第二季經調整每股收益由原先預測的1.63美元，上調至1.68美元。預計全年經調整每股收益為6.1至6.2美元，較此前預計的5.9至6.05美元為高。

集團美國業務首季銷售按年升7.4%，電商業務銷售更按年有27%增幅，主要受惠自取及送貨業務增長帶動。

公司主席兼首席執行官董明倫（Doug McMillon）指，公司首季業績強勁，當中全球電商業務銷售按年增長26%（海外電商業務銷售按年升25%）成為其中亮點。此外，經營利潤率的擴張亦使利潤增長速度超過銷售增長。

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編輯：葉志偉