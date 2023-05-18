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【阿里巴巴9988】阿里巴巴大改組　蔡崇信掌菜鳥集團

股市 19:54 2023/05/18

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴大改組　六大業務集團已設董事會

阿里巴巴 （09988） 宣布架構重組，新架構下，阿里巴巴作為控股公司持有六大業務集團和其他業務公司。阿里巴巴指，組織變革有序進行，六個業務集團已經成立其董事會及董事，通過其獨特見解和自身技能，以及相關行業經驗和專業知識，為CEO提供高層次的支持，協助捕捉增長機遇。業務集團的董事和首席執行官人選由阿里巴巴集團董事會批准任命。

  • 雲智能集團（包括雲、AI、釘釘等業務）
  • 張勇，董事長兼首席執行官（阿里巴巴集團董事長兼首席執行官）
  • 王堅，董事（阿里巴巴集團技術委員會主席）
  • 鄭俊芳，董事（首席風險官，雲智能集團）
  • 蔣芳，董事（阿里巴巴集團首席人力官）
  • 吳澤明，董事（阿里巴巴集團首席技術官）

 

  • 淘天集團（包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、1688.com等業務）
  • 吳泳銘，董事長（阿里巴巴合夥人）
  • 戴珊，董事兼首席執行官
  • 蔡崇信，董事（阿里巴巴集團執行副主席）
  • 蔣凡，董事（首席執行官，阿里國際數字商業集團）
  • 吳澤明，董事（阿里巴巴集團首席技術官）

 

  • 本地生活集團（包括高德、餓了麼）
  • 俞永福，董事長兼首席執行官
  • 彭蕾，董事（阿里巴巴合夥人）
  • 吳泳銘，董事（阿里巴巴合夥人）
  • 吳澤明，董事（阿里巴巴集團首席技術官）
  • 朱順炎，董事（阿里健康董事長兼首席執行官）

 

  • 阿里國際數字商業集團（包括Lazada、速賣 通、Trendyol、 Daraz、Alibaba.com等業務）
  • J.Michael EVANS，董事長（阿里巴巴集團董事兼總裁）
  • 蔣凡，董事兼首席執行官
  • 彭蕾，董事（阿里巴巴合夥人）
  • 戴珊，董事（首席執行官，淘天集團）
  • 吳泳銘，董事（阿里巴巴合夥人）

 

  • 菜鳥集團
  • 蔡崇信，董事長（阿里巴巴集團執行副主席）
  • 萬霖，董事兼首席執行官
  • 戴珊，董事（首席執行官，淘天集團）
  • 蔣凡，董事（首席執行官，阿里國際數字商業集團）
  • 蔣芳，董事（阿里巴巴集團首席人才官）

 

  • 大文娛集團（包括優酷、阿里影業等業務）
  • 樊路遠，董事長兼首席執行官
  • 武衛，董事（阿里巴巴集團董事）
  • 童文紅，董事（阿里巴巴合夥人）
  • 俞思瑛，董事（阿里巴巴集團首席法務官）
  • 聞佳，董事（阿里巴巴集團公共事務總裁）

不確定環境下 對資本回報率持謹慎態度

阿里巴巴增設資本管理委員會領導集團釋放價值的方案，阿里巴巴集團首席財務官徐宏強調，集團及委員會會致力於提高股東回報並執行穩健的資本配置框架。

徐宏強調，1）阿里強大資產負債表和現金狀況是一項競爭優勢，在不確定的環境中，阿里會維持謹慎的資本結構管理公司資產的同時，注重改善投資回報率； 2）集團將審查和實施 EPS 增值活動，包括不斷回購股票，同時保持管理僱員持股計劃（ESOP）計劃的紀律；3） 探索所有提高股東回報的方案，包括通過提高資產價值的透明度，以及向股東返還資本，例如子公司籌資、 IPO及分拆。

【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整純利273.75億人幣勝預期　將派阿里雲作股息以分拆上市　正探索菜鳥、盒馬鮮生IPO

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

ET財智Talk
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

記者： 譚志偉 

港股 阿里巴巴－SW（09988）
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