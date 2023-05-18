【阿里巴巴9988】阿里巴巴大改組　蔡崇信掌菜鳥集團

▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴大改組 六大業務集團已設董事會

阿里巴巴 （09988） 宣布架構重組，新架構下，阿里巴巴作為控股公司持有六大業務集團和其他業務公司。阿里巴巴指，組織變革有序進行，六個業務集團已經成立其董事會及董事，通過其獨特見解和自身技能，以及相關行業經驗和專業知識，為CEO提供高層次的支持，協助捕捉增長機遇。業務集團的董事和首席執行官人選由阿里巴巴集團董事會批准任命。

雲智能集團（包括雲、AI、釘釘等業務）

張勇，董事長兼首席執行官（阿里巴巴集團董事長兼首席執行官）

王堅，董事（阿里巴巴集團技術委員會主席）

鄭俊芳，董事（首席風險官，雲智能集團）

蔣芳，董事（阿里巴巴集團首席人力官）

吳澤明，董事（阿里巴巴集團首席技術官）

淘天集團（包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、1688.com等業務）

吳泳銘，董事長（阿里巴巴合夥人）

戴珊，董事兼首席執行官

蔡崇信，董事（阿里巴巴集團執行副主席）

蔣凡，董事（首席執行官，阿里國際數字商業集團）

吳澤明，董事（阿里巴巴集團首席技術官）

本地生活集團（包括高德、餓了麼）

俞永福，董事長兼首席執行官

彭蕾，董事（阿里巴巴合夥人）

吳泳銘，董事（阿里巴巴合夥人）

吳澤明，董事（阿里巴巴集團首席技術官）

朱順炎，董事（阿里健康董事長兼首席執行官）

阿里國際數字商業集團（包括Lazada、速賣 通、Trendyol、 Daraz、Alibaba.com等業務）

J.Michael EVANS，董事長（阿里巴巴集團董事兼總裁）

蔣凡，董事兼首席執行官

彭蕾，董事（阿里巴巴合夥人）

戴珊，董事（首席執行官，淘天集團）

吳泳銘，董事（阿里巴巴合夥人）

菜鳥集團

蔡崇信，董事長（阿里巴巴集團執行副主席）

萬霖，董事兼首席執行官

戴珊，董事（首席執行官，淘天集團）

蔣凡，董事（首席執行官，阿里國際數字商業集團）

蔣芳，董事（阿里巴巴集團首席人才官）

大文娛集團（包括優酷、阿里影業等業務）

樊路遠，董事長兼首席執行官

武衛，董事（阿里巴巴集團董事）

童文紅，董事（阿里巴巴合夥人）

俞思瑛，董事（阿里巴巴集團首席法務官）

聞佳，董事（阿里巴巴集團公共事務總裁）

不確定環境下 對資本回報率持謹慎態度

阿里巴巴增設資本管理委員會領導集團釋放價值的方案，阿里巴巴集團首席財務官徐宏強調，集團及委員會會致力於提高股東回報並執行穩健的資本配置框架。

徐宏強調，1）阿里強大資產負債表和現金狀況是一項競爭優勢，在不確定的環境中，阿里會維持謹慎的資本結構管理公司資產的同時，注重改善投資回報率； 2）集團將審查和實施 EPS 增值活動，包括不斷回購股票，同時保持管理僱員持股計劃（ESOP）計劃的紀律；3） 探索所有提高股東回報的方案，包括通過提高資產價值的透明度，以及向股東返還資本，例如子公司籌資、 IPO及分拆。

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記者： 譚志偉