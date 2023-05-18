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【STEAM教材】SmarTone 5G助學校製STEAM教材   提升學習興趣

商業 19:19 2023/05/18

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SmarTone的「SmarTone 5G Ednovation智慧校園計劃」為學校提供度身訂造的5G智慧校園方案，最近就協助萬鈞伯裘書院為STEAM教材加入5G網絡支援，激發學生學習STEAM的興趣。

【STEAM】中銀人壽與聖雅各福群會再向基層學生教授STEAM　新一年加入ESG內容

萬鈞伯裘書院是參與「SmarTone 5G Ednovation智慧校園計劃」的先導學校之一，他們於科學及STEAM教學中飼養水龜，並希望為課程中添加科技元素，以提升同學們的學習興趣。

5G網絡結合物聯網收集數據

而SmarTone就為該校設置「5G智能飼養箱」，透過物聯網技術及SmarTone 5G網絡，連接安裝於飼養箱的監察裝置及感應器，收集不同數據包括飼養箱內的溫度及濕度、水質混濁度、低水位警報及水的酸鹼度。一旦這些指標出現異常，例如水位過低或水質太污濁，感應器便會立即發出警報。

同學亦可透過智能裝置遙控飼養箱的燈光及水溫儀，讓水龜能在最適合的環境下生長。SmarTone亦為方案設置儀表板，展示「5G智能飼養箱」各項即時數據，讓同學們即時了解飼養箱的最新情況，以及累計參觀人次。

提升同學對STEAM學習興趣

萬鈞伯裘書院校長黃頴東表示，以5G及物聯網技術提升同學們飼養動物的體驗，讓同學們能隨時隨地透過網絡觀察水龜的生長情況，希望透過這個項目，提升同學們對STEAM的學習興趣之餘，也能培養出尊重生命及責任感的價值觀教育。

SmarTone寬頻及固網電話業務主管羅艷芬則表示，SmarTone將5G結合創新的教育元素，為學校引入全新的智慧教學方案，「5G智能飼養箱」將飼養動物的教學方案結合5G 寬頻及物聯網技術，增加學習的互動性，並可加強教學效率，提升教與學的質素。

【中港通關】SmarTone推5G新上台送內地電話號碼、數據優惠

責任編輯：李智賢

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