▲ 【業績｜高息股】德昌電機末期息倍增至0.34元

德昌電機 （00179） 公布全年業績，純利1.58億美元，按年增加8%；營業額為36.46億美元，按年增6%。末期息派0.34港元，按年增加1倍；全年派0.51港元，增50%；現價股息率6厘。

德昌電機周四（18日）績前收報8.58元，跌0.9%。

集團行政總裁汪穗中預期，環球經濟仍疲弱，今財年銷售增長介乎5%至7%。集團看好旗下驅動產品及技術中長遠發展，例如電動水泵、水閥執行器以及無刷直流 （BLDC）電機技術，結合集團全球製造平台推向市場，將提高市場競爭力、利潤率及現金生產能力。

回顧上財年，德昌電機2022年9月收購末金屬企業漢拿世特科（Halla Stackpole）的餘下20%未持有股權，納入集團全資子公司，為集團末金屬業務帶來協同效應。去年10月，集團收購Pendix GmbH的80%股權，藉此將集團歐洲電動自行車市場。

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記者：宋佩恩