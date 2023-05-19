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【業績｜高息股】德昌電機彈高逾6%　末期息倍增至0.34元

股市 09:43 2023/05/19

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【業績｜高息股】德昌電機末期息倍增至0.34元

德昌電機  （00179）  公布全年業績，純利1.58億美元，按年增加8%；營業額為36.46億美元，按年增6%。末期息派0.34港元，按年增加1倍；全年派0.51港元，增50%。

德昌電機升6.4%，暫報9.13港元。

集團行政總裁汪穗中預期，環球經濟仍疲弱，今財年銷售增長介乎5%至7%。集團看好旗下驅動產品及技術中長遠發展，例如電動水泵、水閥執行器以及無刷直流 （BLDC）電機技術，結合集團全球製造平台推向市場，將提高市場競爭力、利潤率及現金生產能力。

回顧上財年，德昌電機2022年9月收購末金屬企業漢拿世特科（Halla Stackpole）的餘下20%未持有股權，納入集團全資子公司，為集團末金屬業務帶來協同效應。去年10月，集團收購Pendix GmbH的80%股權，藉此將集團歐洲電動自行車市場。

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