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半新樓錄蝕讓　泓碧一房745萬售　4年帳面跌價13%

股樓投資 19:13 2023/05/18

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近日市場蝕讓成交稍稍增加，馬鞍山半新樓泓碧再錄蝕讓，4年跌價13%，世紀21奇豐張翠珊表示，新近錄得馬鞍山半新樓泓碧成交，單位為2座高層H室，實用面積315平方呎，屬1房2廳設計，座向西北內園景，單位原叫價745萬元，放盤14個月終獲承接，調整售價至600萬元成交，減幅19%，實用面積呎價19,048元。

 

據了解，原業主於2019年4月購入一手向發展商購入上址，當時作價686萬元，持貨逾4年至今沽售，帳面損失86萬元，單位期內跌價13%。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

泓碧 馬鞍山 世紀21 二手市場 私人屋苑

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