▲ 【數碼港元】數碼港元先導計劃啟動 一文睇清各行測試用例

金管局宣布啟動數碼港元先導計劃，多間金融機構公布將各自測試的用例。

HSBC滙豐 （00005） 宣布，將參與先導計劃下兩個試驗項目。其一是於香港科技大學構建一個支付生態圈，以數碼港元進行交易，當中會利用科大的金融科技研究，以驗證數碼港元在降低商戶和消費者的交易成本的潛在好處，以及透過適時派發獎賞優惠，讓客戶有更佳的體驗。

其二是滙豐和恒生銀行 （00011） 將與Visa合作，探討代幣化存款的可行性，其中包括代幣化存款的數碼結算。滙豐將就商業銀行的存款代幣化展開研究，了解其可行性、主要設計考慮因素和互用性。

中銀香港 （02388） 副董事長兼總裁孫煜表示，該行的數碼港元應用場景方案針對香港零售行業的痛點，革新傳統的會員預繳式消費模式，在客戶儲值資金與商戶經營資金間形成防火牆，增強客戶對於預繳消費的信心，也可降低商戶使用預繳消費的技術複雜度，為零售商家和客戶重新打造一種資金安全、方便 快捷的預繳消費商業模式。

恒生銀行表示，其用例包括發行可編程代幣及研發數碼港元錢包，並將在兩個應用場景做測試，為商戶和政府或公營機構提供無縫、快捷和個人化的可編程支付體驗，例如商戶旗下的獎賞計劃可通過電子錢包直接向目標客群發放指定用途的優惠券，並收取款項。此外，政府或公營機構亦可通過此用例，向市民 發放資助，並指定消費用途和到期日等，以減低行政時間和交易成本。

恒生亦將與滙豐及Visa在央行數碼貨幣的用例上合作。此合作將探討如何利用代幣化存款，在不同場景下進行數碼結算，以提升企業資金管理效率，並降低相關成本。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成表示，其用例主要研究於離線支付場景使用數碼港元的情況，及測試數碼港元在數碼經濟下的效益和可能。是次用例及「概念驗證」項目， 由渣打香港與主責中央銀行基建的德國安全科技公司Giesecke+Devrient（G+D）合作，展示如何透過智能手機、智能卡及其他形式的電子及實體錢包，於在線及離線的支付場景進行交易。該行的用例同時會探索以數碼港元作為一種便利全民的支付方式，進一步推廣普及金融。

富邦銀行（香港）聯同區塊鏈及加密貨幣方案企業Ripple進行的測試案例，是結合數碼港元、代幣化房地產及金融借貸協議，採用與XRP Ledger（XRPL）相同的科技，在私用和安全的帳本系統上運行。Ripple代表今表示，對於市民而言，提升自住物業的流動性面對不少阻礙，過程耗時及複雜，成本甚高昂。運用XRPL等區塊鏈科技和Ripple央行數碼貨幣（CBDC）平台的力量，市民可於數分鐘內方便快捷出售資產，商業銀行也能更快速地處理貸款和提供更彈性的付款安排。

工銀亞洲表示，工銀亞洲因應項目特別制定數碼港元方案，既高度重視保護客戶私隱，與現有的網絡支付手段相比，更具備操作簡易、交易成本低、可離線交易、支持NFC付款、便捷查詢餘額及 支付限額設定等多重優勢，並適用於廣泛的零售場景。工銀亞洲副行政總裁兼首席信息官王超明表示，該行推出有別於現有移動支付方式的數碼港元工具，並設計了針對零售企業和個人客戶的多種應用場景和推廣方案。

ZA Bank、HKT Payment Limited及波士頓顧問公司的聯合用例是代幣化實物資產擔保貸款方案。該3間機構將與paywith.glass及意博金融控股有限公司組成跨行業聯盟，利用「數碼港元」的潛在編程功能共同開發及評估方案的應用。跨行業聯盟將匯聚各行業的主要參與者以促進「數碼港元」的長遠發展，並利用他們的跨行業經驗去提供全面、多元化的視角。目前首要的工作是利用數碼港元的潛在功能，探索在試驗計劃內擔保貸款產品的應用場景。

支付寶金融服務（香港）的建議用例是商戶獎賞計劃方面。螞蟻集團全球資金平台總經理黎粵表示，中小企相對大企業較難在市場推行優惠券，認為數碼港元可解決該痛點，讓中小企在市場更有效、更低成本發放優惠券。

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記者：胡學能