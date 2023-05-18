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【可持續能源】寶馬夥TYDE打造全電動船　最高時速約55.5公里

科技 18:49 2023/05/18

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電能的普及大幅改變近年汽車產業發展，讓不少汽車生產商將部分生產轉移至電動車上。國際汽車生產商寶馬，不但朝電能發展，更試圖進軍遊艇界。寶馬於5月17日宣布，夥船舶製造商TYDE，打造名為「THE ICON」的全電動船。

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寶馬指，THE ICON長43.14英尺，搭載兩100千瓦（kW）的發電機，和6個可提供240千瓦時（kWh）的電池，總容量為240千瓦時。巡航速度為24節，相等於時速44.45公里，最高可達時速30節，即時速55.56公里。

船身採用水翼設計，與傳統設計相比，其船體形狀可將能量需求降低多達80%。加上水翼技術，即讓船體漂浮在水面之上，僅以船隻機翼在水下行駛，可提供更高的舒適度和更快的航行速度。另設大玻璃表面，讓乘客可直接欣賞水景。

此外，船內更設有杜比全景聲（Dolby Atmos）音響系統。寶馬稱，在開發相關的聲音概念時，該企曾求助於兩屆奧斯卡金像獎得主Hans Zimmer，冀借此「開創水上旅行享受的新時代」。

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責任編輯：殷凱怡

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