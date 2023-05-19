64歲外國男鬧便利店收銀死板 不滿買酒要驗證年齡（有片）

社交媒體近日流傳影片，顯示一名外國男子不滿買酒時，被便利店收銀員要求出示年齡證明。男子表明自己已64歲，發火呵斥店員死板要求對方「用腦」，更忍不住直呼「討厭日本。」

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片中可見，一名穿著格仔恤衫的男子站在7-11便利店收銀處前，與收銀員發生爭執。

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當顧客於日本便利店買酒時，收銀機屏幕會顯示字句要求收銀員確認買酒者是否年滿20歲。如店員判斷顧客年滿20歲就可直接結賬，否則會要求顧客出示證明文件。

男子踢了收銀櫃位的板，又強調自己64歲，更高呼：「我討厭日本！」（I hate Japan !）

他又不忿地表示自己很久沒有到7-11便利店，第一次知道7-11有這條規矩，形容這條規矩很愚蠢。

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男子愈說語氣愈激動，大聲斥責店員：

用腦！你唔係機械人，你係人嚟！ （Use your head! You’re not a robot, you’re a human.）

網民對影片反應兩極，一部分網民批評外國男子對店員的態度惡劣，強調年齡驗證是政府的要求，男子應該遵守規則。

但也有部分網民認同男子的説法，指自己到便利店購物時，店員明明知道自己有帶袋，每次仍然會問自己是否需要袋。

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責任編輯：鄭錦玲