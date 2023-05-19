  • 29°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 09:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

64歲外國男鬧便利店收銀死板 不滿買酒要驗證年齡（有片）

環球社會熱點 09:05 2023/05/19

分享：

分享：

社交媒體近日流傳影片，顯示一名外國男子不滿買酒時，被便利店收銀員要求出示年齡證明。男子表明自己已64歲，發火呵斥店員死板要求對方「用腦」，更忍不住直呼「討厭日本。」

Adidas疑用男模宣傳女裝泳衣 被批「抹殺女性」 【下一頁】

片中可見，一名穿著格仔恤衫的男子站在7-11便利店收銀處前，與收銀員發生爭執。

    點擊圖片放大
    +2
  •  

當顧客於日本便利店買酒時，收銀機屏幕會顯示字句要求收銀員確認買酒者是否年滿20歲。如店員判斷顧客年滿20歲就可直接結賬，否則會要求顧客出示證明文件。

男子踢了收銀櫃位的板，又強調自己64歲，更高呼：「我討厭日本！」（I hate Japan !）

他又不忿地表示自己很久沒有到7-11便利店，第一次知道7-11有這條規矩，形容這條規矩很愚蠢。

迪士尼《美人魚》劇情奚落凱特？主角疑影射哈里梅根 【下一頁】

男子愈說語氣愈激動，大聲斥責店員：

用腦！你唔係機械人，你係人嚟！

（Use your head! You’re not a robot, you’re a human.）

網民對影片反應兩極，一部分網民批評外國男子對店員的態度惡劣，強調年齡驗證是政府的要求，男子應該遵守規則。

但也有部分網民認同男子的説法，指自己到便利店購物時，店員明明知道自己有帶袋，每次仍然會問自己是否需要袋。

追蹤國際熱話，即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Adidas疑用男模宣傳女裝泳衣 被批「抹殺女性」
今日
Adidas疑用男模宣傳女裝泳衣 被批「抹殺女性」
【英超】賓福特前鋒被禁賽8個月 涉嫌違例賭波
2023/05/18
【英超】賓福特前鋒被禁賽8個月 涉嫌違例賭波
AI描繪「理想男女性」外表 皆為有肌肉兼小麥色
2023/05/18
AI描繪「理想男女性」外表 皆為有肌肉兼小麥色
哈里梅根斥狗仔隊近乎災難追訪 接載的士司機：唔覺危險
2023/05/18
哈里梅根斥狗仔隊近乎災難追訪 接載的士司機：唔覺危險
迪士尼《美人魚》劇情奚落凱特？主角疑影射哈里梅根
2023/05/18
迪士尼《美人魚》劇情奚落凱特？主角疑影射哈里梅根

你可能感興趣

Adidas疑用男模宣傳女裝泳衣 被批「抹殺女性」
今日 08:05
Adidas疑用男模宣傳女裝泳衣 被批「抹殺女性」
【英超】賓福特前鋒被禁賽8個月 涉嫌違例賭波
14:09 2023/05/18
【英超】賓福特前鋒被禁賽8個月 涉嫌違例賭波
AI描繪「理想男女性」外表 皆為有肌肉兼小麥色
13:56 2023/05/18
AI描繪「理想男女性」外表 皆為有肌肉兼小麥色
網絡熱話 日本 便利店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

WhatsApp增「對話鎖定」功能 網民戲稱為出軌而設
WhatsApp增「對話鎖定」功能 網民戲稱為出軌而設
意大利水災釀最少9死 F1取消分站賽事
意大利水災釀最少9死 F1取消分站賽事
AI描繪「理想男女性」外表 皆為有肌肉兼小麥色
AI描繪「理想男女性」外表 皆為有肌肉兼小麥色
【俄烏戰爭】烏糧食出口延長兩個月 歐盟尋增近300億軍援（持續更新）
【俄烏戰爭】烏糧食出口延長兩個月 歐盟尋增近300億軍援（持續更新）
哈里梅根斥狗仔隊近乎災難追訪 接載的士司機：唔覺危險
哈里梅根斥狗仔隊近乎災難追訪 接載的士司機：唔覺危險
英王查理斯官方照 「三位國王」歷史性同框
英王查理斯官方照 「三位國王」歷史性同框
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款