【奢侈入門】手搖茶聯乘奢侈品牌FENDI　中國年輕人買爆喜茶

曾經大排長龍的中國手搖茶品牌「喜茶」近日再現長龍，全因與意大利奢侈品牌FENDI合作推出聯乘飲品，下單後需要排隊兩小時才能拿到飲品。

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2017年曾經風靡全國的手搖茶品牌「喜茶」，在熱潮過後已經回到下單不用15分鐘就能喝的正常情況。但近日一場與意大利奢侈品牌FENDI合作的營銷活動就令其門市再現長龍。

5月17日喜茶宣布與FENDI的合作後，一大早便掀起了搶購潮，喜茶的微信小程序也因此幾度崩潰。微信朋友圈、小紅書、微博等平台瞬即充斥印有FENDI logo的黃色飲料，讓更多人湧往喜茶，多家門店因訂單量過多而不得不停止接單。

離奢侈品最近的一次機會

手搖茶與其他品牌合作推出聯乘產品並非首次，但鮮少做成如此轟動，全因合作的是奢侈品牌。對於需要工作多年才能擁有人生第一件奢侈品的年輕消費者而言，只需19元就能買到印著「FENDI」的產品，花38元還可獲得FENDI杯墊或徽章，並附帶印有FENDI的手提紙袋，難以拒絕「離奢侈品最近的一次機會」。

搶購當然不是為了一杯茶，而是為了附帶的周邊商品，在內地的二手交易平台閑魚，在第一天就出現大量的聯名周邊產品上架，價格已被炒高幾倍，杯墊、徽章標價甚至百元人民幣以上，只是一個手提袋也可賣到幾十元，甚至喝剩的空杯也能標價到十幾元。

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責任編輯：李智賢

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