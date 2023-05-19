Adidas疑用男模宣傳女裝泳衣 被批「抹殺女性」

德國體育用品商Adidas近日推出支持「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）的新系列服裝，但當中的女裝泳裝被指用男模特兒拍攝宣傳照，引起大量批評及杯葛。

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Adidas近日推出的「Pride 2023」系列服裝中，一套女性泳裝的照片惹起爭議。宣傳照中的兩名模特兒中，其中一名長有胸毛，另外下體明顯顯示男性性徵。

雖然Adidas未有標明，宣傳照模特兒的性別，但網民多數認為是男性，批評Adidas「抹殺女性」（erasing women），甚至引起杯葛標記行動。

根據Adidas網頁，不少其他列明女性服裝的宣傳照使用同一位疑似男性模特兒拍攝。但同時部分男裝衣服的照片，相信是起用同一位模特兒。

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美國泳手兼女性權益分子Riley Gaines批評，女性泳裝不應在下體位置有明顯隆起，直指泳裝起碼可以標明為「不分性別」（unisex）服裝，如今則是抹殺女性。

立場極端右翼的共和黨佐治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）亦指摘，Adidas的宣傳無異是背棄女性顧客，坦言跨性別人士佔人口不足1%，質問是否值得為政治立場放棄女性市場。

早前多個品牌因起用美國跨性別KOL（意見領袖）Dylan Mulvaney而被抵制，激起保守派人士對「覺醒」（Woke）市場宣傳手法的不滿。

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責任編輯：吳漢培