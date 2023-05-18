【馬斯克闖禍？】馬斯克接管Twitter後　高度活躍用戶發帖頻率下降

自馬斯克（Elon Musk）接管Twitter後風波連連，不論是對外還是對內的政策，甚至是馬斯克宣布辭去行政總裁一職，都引起不少議論。惟馬斯克的風頭，似乎無助Twitter營運。近日有報告揭示，過去一年，Twitter用戶的活躍度及參與度大不如前。

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據美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）的報告，自馬斯克宣布收購Twitter，該平台上出現2大變化，包括1）馬斯克成為Twitter上更常見的討論話題，以及2）大多數高度活躍用戶的平均發帖頻率降低。

報告指，在2022年1月1日至4月13日期間，即馬斯克宣布收購Twitter前，平均每儘美國成年Twitter用戶僅在一條推文中，提及過馬斯克；但在其宣布有意收購該平台後，平台上提及馬斯克的推文變得普遍，平均每人會發布3次關於馬斯克的推文。在其交易完成後的幾個月內，提及的平均次數更升至6次。

當馬斯克成為平台主角的同時，在過去一年曾使用過Twitter的美國成年人中，有6成人表示他們「最近離開」了該平台，不再使用。當中的有25%人更表示，他們一年後不太可能使用Twitter。而發文量最多的高度活躍用戶，在收購後，平均每月推文數量亦下降約25%。

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責任編輯：殷凱怡

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