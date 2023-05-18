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Sony疑分拆其金融業務 考慮保留略低於20%的股份

環球政經 14:11 2023/05/18

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Sony（6758）周四(18日)表示，在取得全部控制權僅三年後，它正在研究部分分拆其金融業務包括人壽保險和銀行業，因為它們想加倍投資娛樂和圖像傳感器方面，考慮保留略低於20%的股份。

在戰略簡報中，Sony財務長十時裕樹表示，考慮到業務所需的資本額，「在平衡其他領域，如娛樂和影像傳感器的投資方面，這是一個挑戰。」

Sony正在追求其業務線之間的協同效應，包括視頻遊戲、音樂和電影等。該公司表示，熱門電視劇《The Last of Us》在HBO電視網上播出，推動了該基於該劇的遊戲品牌和所使用的音樂的增長。

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由於稅法規定的變化而成為可能允許新上市的企業（Sony旗下金融業務）保留Sony品牌。

金融業務在截至3月的一年中，收入下降了5%，達到1.45萬億日元（107.4億美元）。在房地產銷售的一次性收益的幫助下，營業利潤增長49%，達到2239億日元。

在本財政年度，Sony預計由於會計變更，該部門的收入將下降40%，由於沒有前一年的一次性收益，利潤將下降20%。

Sony表示，隨著供應鏈緊張狀況的緩解，它預計本財政年度將售出2500萬台PlayStation 5遊戲機，創新PlayStation設備的記錄。它也預測了第一方軟件銷售的下滑，反映了遊戲管道的疲軟。

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記者：張瑋婷

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