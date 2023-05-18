▲ 【福布斯排行榜】26歲MC張天賦打入福布斯《亞洲30歲以下精英榜》 被形容粵語流行樂壇「Rising Star」

福布斯發布「亞洲30歲以下精英榜」，26歲香港歌手MC張天賦成功打入榜單，入圍「娛樂與體育」類別精英，一齊入榜還有韓國女團NewJeans、「肌肉女團」Le Sserafim、泰國BL劇《只因我們天生一對》男星Win（Metawin Opas-iamkajorn）、《河谷鎮》（Riverdale）男主角KJ Apa、NBA球星Steven Adams。

福布斯稱，「亞洲30歲以下精英榜」去年集資吸金逾16億美元，社交媒體關注總數達到2.2億，平均年齡只有27歲。

「娛樂與體育」精英唯一港人

MC張天賦為「娛樂與體育」類別精英唯一港人，福布斯介紹指，MC張天賦曾在香港街頭表現周杰倫和 Maroon 5 歌曲，現時已成為粵語流行樂壇的冉冉升起的新星（Rising Star），MC張天賦首張個人大碟《This Is MC》在1月份發行當周即成為香港最暢銷專輯，同月他在擁有12,500個座位的紅館舉行演唱會，所有門票被告售罄。

福布斯提到，MC張天賦作品包括2021年的熱門單曲《記憶棉》，連續12周位居當地排行榜榜首，在 YouTube 觀看次數達到 2300 萬次。福布斯又稱，MC張天賦重大突破是在2019年，當時他在真人秀比賽《全民造星2》取得亞軍，其後2020年簽約香港華納音樂，2021年推出首張EP《Have a Good Time》。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

相關文章：

【福布斯富豪榜】LVMH創辦人成全球首富、馬斯克身家縮水18% 「樽裝水之王」鍾睒睒蟬聯中國首富

【福布斯香港富豪榜】李嘉誠再度蟬聯香港首富 資產淨值不跌反升了多少？

編輯：李哲毅