【失業率】本港最新失業率回落至3%　創3年半新低

政府統計處今日（18日）發表的最新失業率，由今年1月至3月的3.1%，下跌至2月至4月的3.0%，失業人數減少約700人。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.2%的水平，就業不足人數減少約2,200人。

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與2023年1月至3月比較，在2月至4月期間各行業的失業率變動不一，其中樓房裝飾、修葺及保養業，運輸業和貨倉及運輸輔助活動業有相對明顯的跌幅。



總就業人數由今年1月至3月的365.41萬人，上升至365.59萬人，增加約1,800人。同期的總勞動人口亦由376.92萬人上升至377.03萬人，增加約1,100人。

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勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨着經濟持續復蘇，勞工市場在未來數月應會進一步改善。

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