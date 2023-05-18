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【失業率】本港最新失業率回落至3%　創3年半新低

理財智慧 17:58 2023/05/18

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政府統計處今日（18日）發表的最新失業率，由今年1月至3月的3.1%，下跌至2月至4月的3.0%，失業人數減少約700人。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.2%的水平，就業不足人數減少約2,200人。

同場加映：【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

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【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

 
與2023年1月至3月比較，在2月至4月期間各行業的失業率變動不一，其中樓房裝飾、修葺及保養業，運輸業和貨倉及運輸輔助活動業有相對明顯的跌幅。
 
總就業人數由今年1月至3月的365.41萬人，上升至365.59萬人，增加約1,800人。同期的總勞動人口亦由376.92萬人上升至377.03萬人，增加約1,100人。

【吸引人才】政府公布擴大人才清單 由原有13項增至51項【見下頁

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勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨着經濟持續復蘇，勞工市場在未來數月應會進一步改善。

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撰文 : 陳楚琨

就業 經濟 失業 就業人數 勞工及福利局 政府統計處 香港 行業 失業率 人口

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