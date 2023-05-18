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美國銀行憂社交媒體成威脅 恐網絡謠言釀擠提

環球社會熱點 18:06 2023/05/18

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兩個月前矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）因擠提而倒閉後，美國一眾銀行家正加強關於使用社交媒體的風險管理和檢控，並啟動應急程序。多個銀行高層和分析師指，美國各董事會正制定計劃應對網絡威脅，包括有關銀行營運狀況的謠言，指謠言後或導致存款大量流失及拖累股票。

英倫銀行行長料通脹急回落 加息有三分二痛苦仍未顯現 【下一頁】

SVB於3月8日宣布，出售持有證券籌集資金。聲明發出後有客戶隨即在社交平台Twitter上表示，憂慮SVB財務狀況。帖文一出，令SVB客戶大為緊張，創下每秒提走100萬美元（約780萬港元）存款的記錄，SVB最終亦於3月10日倒閉。銀行據報正採取行動，重新考慮社交媒體的定位，是潛在風險而非營銷工具。

與銀行合作的咨詢公司ThoughtLinks創辦人Sumeet Chabria表示，社交媒體的風險主要來源於聲譽方面，但其導致存款外流的風險的確存在。SVB前行政總裁貝克爾（Greg Becker）亦指，社交媒體成為導致放貸機構倒閉的一個原因屬前所未見。他在參議院會議的證詞透露，SVB存戶在10小時內，共提取420億美元（約3,276億港元）。

美高收入家庭薪酬增長顯著放緩 購買力大不如前 【下一頁】

無獨有偶，上月被華府接管的第一信託銀行（First Republic Bank，FRC）前行政總裁Michael Roffler亦指，社交媒體是FRC倒閉的其中一個原因。他同時形容，對於部分正在努力改革應急措施及加強風險管理的小型銀行而言，事件是一個警鐘（wake-up call）。

《路透社》引述地區銀行高層指，公司已將社交媒體納入風險管理計劃。更有高層指，公司已召集風險部門制定計劃，允許銀行衡量與互聯網相關的風險，做好作出回應的準備。而另一名高層亦透露，銀行亦會和在社交媒體上投訴的客戶聯絡，迅速解決問題，防患於未然。

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責任編輯：李俊儀

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