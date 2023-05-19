【美團攻港】美團曾跌逾4%　「KeeTa」最快星期一香港推出　初期僅服務旺角大角咀

▲ 美團「KeeTa」最快星期一香港推出 初期僅服務旺角大角咀

美團 （03690） 部署進軍香港多時，繼外賣平台「KeeTa」騎手版應用程式（app）對外開放下載後，目前KeeTa送遞員可以在程式上預約預約送餐時段，最快生效日期為下星期一（22日），意味美團最快下周一正式在香港投入服務，而KeeTa最初只會在大角咀至旺角一帶提供服務。

美團股價低開2.1%，早段曾跌逾4%，低見127.6元，中午報128.9元，跌3.5%，成交22.5億元。

目前，美團尚未開放KeeTa用戶版app下載，故實際推出時間或有變數，本報正向美團查詢香港開業時間表，暫未獲回應。

今次美團搶閘下周四（25日）公布季績前，正式進攻香港，營運外賣服務，正式與Foodpanda 及Deliveroo 戶戶送比併，市場預計，美團會在季績報告披露更多海外拓展計劃。

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據騎手版群組資料，KeeTa送遞員的服務費收入將由「配送服務費」、「活動獎賞」及「組別獎賞」組成，而「KeeTa」向送遞員提供迎新獎勵，獎賞内完成訂單可獲額外獎勵，爲期14日。在完成首單後，送遞員將自動參與計劃。獎賞期結束後第4日結算獎勵。

與此同時，「KeeTa」為送遞員提供兩種上線方式，包括預約上線及自由上線，當中預約上線可以獲得「組別獎賞」。

美團官方網站早前貼出香港區招聘廣告，最高月薪可達3.5萬元。據悉，以行業標準1小時內送遞2單計，假如外賣員當月完成500單且獲得所有獎賞，步兵收入可超過2萬港元，車手收入最高可達3.5萬元。

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記者：伍鍵文