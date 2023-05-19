  • 29°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團攻港】美團低開2%　「KeeTa」最快星期一香港推出　初期僅服務旺角大角咀

股市 09:28 2023/05/19

分享：

分享：

美團「KeeTa」最快星期一香港推出　初期僅服務旺角大角咀

美團 （03690） 部署進軍香港多時，繼外賣平台「KeeTa」騎手版應用程式（app）對外開放下載後，目前KeeTa送遞員可以在程式上預約預約送餐時段，最快生效日期為下星期一（22日），意味美團最快下周一正式在香港投入服務，而KeeTa最初只會在大角咀至旺角一帶提供服務。

美團股價低開2.1%，開報130.7元，成交3652.6萬元。

目前，美團尚未開放KeeTa用戶版app下載，故實際推出時間或有變數，本報正向美團查詢香港開業時間表，暫未獲回應。

今次美團搶閘下周四（25日）公布季績前，正式進攻香港，營運外賣服務，正式與Foodpanda 及Deliveroo 戶戶送比併，市場預計，美團會在季績報告披露更多海外拓展計劃。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據騎手版群組資料，KeeTa送遞員的服務費收入將由「配送服務費」、「活動獎賞」及「組別獎賞」組成，而「KeeTa」向送遞員提供迎新獎勵，獎賞内完成訂單可獲額外獎勵，爲期14日。在完成首單後，送遞員將自動參與計劃。獎賞期結束後第4日結算獎勵。

與此同時，「KeeTa」為送遞員提供兩種上線方式，包括預約上線及自由上線，當中預約上線可以獲得「組別獎賞」。

美團官方網站早前貼出香港區招聘廣告，最高月薪可達3.5萬元。據悉，以行業標準1小時內送遞2單計，假如外賣員當月完成500單且獲得所有獎賞，步兵收入可超過2萬港元，車手收入最高可達3.5萬元。

【退休積滿Fund】盤點3大工具輕鬆打理MPF   積金局陳安定：XX資訊或有助增回報 立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】盤點3大工具輕鬆打理MPF 積金局陳安定：XX資訊或有助增回報 立即收看

相關文章：

【字節跳動】與美團一爭長短？抖音：生活服務市場未達存量競爭　年內提倡4大經營主題、內容激發用戶需求

【大行報告│3690】大摩：對美團應對抖音挑戰的策略具信心　到店競爭憂慮已反映　維持「增持」

記者：伍鍵文

美團－W（03690） 美團點評 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜高息股】德昌電機彈高逾6%　末期息倍增至0.34元

下一篇文章

【阿里巴巴業績】阿里巴巴跌近5%　上季經調整純利274億人幣　將派阿里雲作股息分拆上市、菜鳥及盒馬部署IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌209點　富途跌7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌209點　富途跌7%（不斷更新）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴跌近5%　上季經調整純利274億人幣　將派阿里雲作股息分拆上市、菜鳥及盒馬部署IPO
【阿里巴巴業績】阿里巴巴跌近5%　上季經調整純利274億人幣　將派阿里雲作股息分拆上市、菜鳥及盒馬部署IPO
【債務上限】麥卡錫突爆談判底綫　要削赤4.8萬億美元
【債務上限】麥卡錫突爆談判底綫　要削赤4.8萬億美元
【長和系】李澤鉅：希望交椅洲人工島「計到數、回到本」
【長和系】李澤鉅：希望交椅洲人工島「計到數、回到本」
【鍾培生家族】華廈置業36.06%股東接納鍾培生父親一方現金要約　延長接納截止日期至5.25
【鍾培生家族】華廈置業36.06%股東接納鍾培生父親一方現金要約　延長接納截止日期至5.25
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款