【送餐機械人】快餐店Wendy's測試地下機械人配送系統　由廚房直送汽車取餐處

歐美等地的快餐店，大多都設有汽車點餐車道，讓食客可安坐車上購買餐點。為提供更快、更方便的客戶體驗，美國連鎖快餐店Wendy's昨（17日）宣布，與物流公司Pipedream建立新合作夥伴關係，試驗用地下自動機器人系統，為Wendy's送餐。

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由Pipedream提供的Instant Pickup系統，利用可供機械人活動的地下管道，將Wendy's的廚房連接到位於餐廳外的汽車取餐處，並使用自主機器人為綫上點餐的食客，經地下運輸餐點，便其不必進入室內，或在免下車處等待。另配合系統所使用的「溫控配送技術」，還有助防止食物在運輸過程中變冷或過熱。

由於現時大多都汽車點餐車道均需有人類店員為食客下單，食客亦將車駛到下一個窗口付款及取食物，較為費時。Wendy's美國營運總監Deepak Ajmani表示，冀透過是次合作，以可靠且不可見的方法，提高綫上訂單的服務速度和準確性。

雖然目前相關服務仍屬測試階級，未正式推出，但Wendy's計劃，在今年稍後時候，將地下配送系統整合到現有餐廳中。

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責任編輯：殷凱怡

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