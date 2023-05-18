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【孫子市法】美匯升加人幣弱 政治幻變港股軟

iMTV＋ 19:30 2023/05/18

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孫子市法
【孫子市法】美匯升加人幣弱 政治幻變港股軟

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03:20 G7峰會
05:00 美國債務危機
15:00 中美抗衡
28:10 A股 人民幣 中國經濟復甦
33:10 人民幣受壓
38:00 美國經濟溫和衰退
41:15 中特估
44:10 PB<1 市淨率
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欄名 : 孫子市法

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