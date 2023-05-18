【苦主媽媽】從尿片期貨事件中 媽媽們學懂的理財觀念 (附懶人包備忘錄)

親子用品網店Baby-Clan因涉嫌作出不良營商手法而引起關注，很多媽媽購買了尿片套票，但卻未能收到貨品，亦有人選擇「清戶」退款，甚至填妥退款表格，但卻未獲得退款安排。「尿片期貨」事件持續近三個月，許多媽媽在社交媒體抱怨，亦有人放棄等待，亦有媽媽採取行動要求退款。香港海關亦接獲多名市民舉報，並拘捕了一名46歲男子，他涉嫌在網上以預售形式售賣尿片套票，但未能適當地接受付款，違反了《商品說明條例》。目前，該事件仍在調查當中，鑑於媽媽們生活忙碌，今次特意整理一個簡單的備忘錄，提供給媽媽們參考，讓大家能從中學習，進一步提高消費者的警覺性，避免再次受到類似事件的影響。



在網上購買任何物品或套票都有一定的風險，作為消費者都需要好好認清以下的情況。

1. 小注購入套票

是次尿片期貨事件讓不少媽媽意識到風險管理的重要性，很多媽媽為了省錢而購買套票，但是大家都沒有意識風險的存在，例如商家無法如期送貨，商家財務情況出現問題等。



故此，當購買套票或禮券等需要先付款後收貨的產品時，消費可以法選擇分段購買，而非大手購入，這樣可以將風險降到最低，同時也可以保障個人的現金流，避免資金被鎖定。

2. 避免囤貨

作為一位媽媽，生活中有許多需要處理的事情，包括照顧孩子、購買尿片、奶粉、報讀興趣班等等。然而，在任何情況下，都需要避免過度囤積物品。例如，在購買尿片、奶粉、衣服、玩具、清潔用品等方面，不要購買過多，以免因為生活太忙碌而忘記使用，造成浪費。此外，如果買的太多，可能會因為物品不合適而不能使用，例如衣服買太多，但孩子成長太快，不合穿，或是購買過多奶粉，但孩子已經戒奶。相反，我們應該把金錢用在刀刃上，投資於孩子的成長和發展，例如報讀有益的課程或購買有助於孩子成長的玩具。

3.保持精明頭腦



精打細算一直是香港媽媽的特色，但過份的精打細算容易令人失去理智。以是次事件為例，Baby-Clan的尿片的確較市面的尿片便宜，正所謂「小數怕長計」，所以是不少媽媽購買尿片的渠道。但媽媽們亦應思考Baby-Clan尿片可以如此便宜到底是如何營運呢 ? 他們的公司又會否有其他額外收入來源作為公司的經營，若能好好思考這個問題，便可以在得失之間作出平衡。

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最後，亦提供是次事件若最終公司清盤，媽媽們可以取回退款的次序：

1.政府稅項，罰款

2.清盤執行人款項

3.員工薪金,遣散費

4.有抵押債權人

5.無抵押債權人

6.供應商

7.佔用地租金

8.套票持有人

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雖然事件未知結果，相信一眾媽媽亦心有不甘，擔心最後未能成功取得退款或貨品。但媽媽們需要從事件中學習，正如網上不少媽媽表示「當交學費」，亦有人表示「當正價購買尿片」等。同時亦要懂得風險管理，能夠在今次事件中認清個人的購物思維，從中學習，進一步提高警覺性，避免再次蒙受損失。媽媽們將事件報海關後，便要盡快從事中中抽離，因為家中的小寶貝仍然需要媽媽的關注。

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責任編輯：陳玉蓮