  • 30°C
香港時間 : 2023518日 (週四) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

六個太平洋國家處於債務困擾的高風險中 世界銀行指改善稅收是優先事項

環球政經 13:10 2023/05/18

分享：

分享：

世界銀行在周四（18日）的一份報告中說，六個太平洋國家處於債務困擾的高風險中，部分原因是政府為應對疫情而支出不少金錢。

這份題為《提高Pasifika（太平洋居民）》的報告說，基里巴斯、馬紹爾群島共和國、密克羅尼西亞聯邦、薩摩亞、湯加和圖瓦盧需要進行財政整頓，因為這些國家缺乏國內債務市場和進入國際資本市場的機會。

報告指出，在該地區的其他國家中，瓦努阿圖被評為中等風險，而帕勞和瑙魯的債務是可持續的。雖然太平洋大多數國家的公共債務水平佔國內生產總值的比例仍然不高，但太平洋島嶼國家的經濟地理和不穩定的收入基礎意味著債務困擾的風險仍然很高。

自2019年以來，該地區的債務激增，因為依賴旅遊業的經濟體受到疫情限制邊境關閉的打擊，貿易受到物流挑戰的傷害，天氣事件造成了損害。世界銀行上個月表示，斐濟也必須採取緊急行動來減少其債務負擔。

【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

世界銀行巴布亞新幾內亞和太平洋島嶼國家主任Stephen Ndegwa指，減少債務、加強收入和提高政府支出質量是太平洋國家需要解決的關鍵領域。

報告說，繼續獲得符合大流行前趨勢的贈款對於尋找可持續發展和氣候復原力的資本投資項目也至關重要。它建議，在提高支出效率的同時，改善稅收必須成為太平洋國家政府的優先事項，以確保個人和企業為該地區的經濟做出公平的貢獻。太平洋國家應該為社會援助和保護措施分配更多的資金。

報告指出，這些投資將有助於減少貧困和不平等，同時也能在困難時期支持社區，包括在與氣候有關的災害或重大經濟衝擊之後，如該地區從疫情和最近在湯加和瓦努阿圖發生的自然災害中看到的那樣。

香港迪士尼全球首個《魔雪奇緣》主題園區11月開幕  6月中起每星期恢復6天或7天營運【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

同場加映：【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
氣候暖化 財政政策 中特估 AG Acquisition Disney 幾內亞共和國 圖瓦盧 瓦努阿圖 太平洋 疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐控股5】滙豐傳計劃退出 英國養老金業務
【滙豐控股5】滙豐傳計劃退出 英國養老金業務
【公務員】海關督察 月薪44,840元 6月5日截止報名
【公務員】海關督察 月薪44,840元 6月5日截止報名
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【公務員加薪】薪酬趨勢調查結果揭曉 呢個組別加薪幅度高達4.65%
【公務員加薪】薪酬趨勢調查結果揭曉 呢個組別加薪幅度高達4.65%
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況　近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上
【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況　近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款