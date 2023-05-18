六個太平洋國家處於債務困擾的高風險中 世界銀行指改善稅收是優先事項

世界銀行在周四（18日）的一份報告中說，六個太平洋國家處於債務困擾的高風險中，部分原因是政府為應對疫情而支出不少金錢。

這份題為《提高Pasifika（太平洋居民）》的報告說，基里巴斯、馬紹爾群島共和國、密克羅尼西亞聯邦、薩摩亞、湯加和圖瓦盧需要進行財政整頓，因為這些國家缺乏國內債務市場和進入國際資本市場的機會。

報告指出，在該地區的其他國家中，瓦努阿圖被評為中等風險，而帕勞和瑙魯的債務是可持續的。雖然太平洋大多數國家的公共債務水平佔國內生產總值的比例仍然不高，但太平洋島嶼國家的經濟地理和不穩定的收入基礎意味著債務困擾的風險仍然很高。

自2019年以來，該地區的債務激增，因為依賴旅遊業的經濟體受到疫情限制邊境關閉的打擊，貿易受到物流挑戰的傷害，天氣事件造成了損害。世界銀行上個月表示，斐濟也必須採取緊急行動來減少其債務負擔。

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世界銀行巴布亞新幾內亞和太平洋島嶼國家主任Stephen Ndegwa指，減少債務、加強收入和提高政府支出質量是太平洋國家需要解決的關鍵領域。

報告說，繼續獲得符合大流行前趨勢的贈款對於尋找可持續發展和氣候復原力的資本投資項目也至關重要。它建議，在提高支出效率的同時，改善稅收必須成為太平洋國家政府的優先事項，以確保個人和企業為該地區的經濟做出公平的貢獻。太平洋國家應該為社會援助和保護措施分配更多的資金。

報告指出，這些投資將有助於減少貧困和不平等，同時也能在困難時期支持社區，包括在與氣候有關的災害或重大經濟衝擊之後，如該地區從疫情和最近在湯加和瓦努阿圖發生的自然災害中看到的那樣。

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記者：張瑋婷