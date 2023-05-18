日本上月近195萬外國人入境 僅疫情前6成半數量

日本國家旅遊局（JNTO）周三（17日）公布新數據，估計上月有194.9萬外國旅客入境，增至去年同期的接近14倍。不過上述旅客入境量，僅為2019年同期入境人數292.6萬人的66%。

美國300種藥物短缺創新高 醫院前線治療配給供應 【下一頁】

按地區計，南韓旅客達46.7萬人佔最多；台灣旅客有近29.2萬人排第二；美國旅客有僅18.4萬人排第三；香港旅客有近15.3萬人排第四位。

泰國旅客達12.1萬人排第五位，中國内地旅客則有超過10.8萬人排第六位。

上月外國旅客入境人數按月增加7%，來自東南亞和美國等地遊客增幅成為主因。

今次也是中國内地旅客入境日本人數，自2020年2月以來首次突破10萬人次，反映旅遊業正在復甦。

【俄烏戰爭】糧食黑海出口協議延長兩個月 烏控俄用糧食勒索 【下一頁】

JNTO表示，雖然日本航空業正逐漸擺脫新冠疫情的陰霾，但商品價格和機票成本上漲等挑戰，持續影響旅客入境日本。

與此同時，上月有超過56萬日本人出境，遠高於去年同期的12.9萬人，但仍較2019年同期減少66.4%。

追蹤國際熱話，即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲