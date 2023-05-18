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【Elon Musk】批WFM文化為「道德錯誤」 馬斯克：對體力勞動階層不公

理財智慧 18:48 2023/05/18

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在後疫情時代，不少企業都採取了混合工作模式，甚麼至有不少行業直接轉變為在家工作（WFM）的工作模式，而作為WFM最大反對者的馬斯克，近日在接受外媒訪問時，再度痛批在家工作的文化，甚至稱WFM為「道德錯誤」。

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馬斯克表示，在家辦公不單容易分心，導致工作效率降低，同時亦會削弱員工之間的團隊合作，並影響綜合表現。他以西方俚語瑪麗安東妮王后的名言：「沒麵包吃就讓他們吃蛋糕（if they have no bread, let them eat cake）」（歐洲版「何不吃肉糜」）暗諷一直鼓吹「在家辦公」的矽谷工程師，批評他們是「生活在夢幻世界中的筆記本電腦階層」。他指出建造業、汽車製造業、服務業等勞動密集型行業勞工都必須到現場工作，但有人卻不需要是一件荒謬的事情，因此在家工作文化不單止是生產力的問題，即使從道德的角度出發仍同樣是一個錯誤。

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最後馬斯克亦補充指，他並不是要求員工投入與他相同的工作量，只是希望員工每周能在辦公室投入40小時。

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撰文：鄭日棱

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