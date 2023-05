【Elon Musk】批WFH文化為「道德錯誤」 馬斯克：對體力勞動階層不公

在後疫情時代,不少企業都採取了混合工作模式,甚麼至有不少行業直接轉變為在家工作(WFH)的工作模式,而作為WFH最大反對者的馬斯克,近日在接受外媒訪問時,再度痛批在家工作的文化,甚至稱WFH為「道德錯誤」。

馬斯克表示,在家辦公不單容易分心,導致工作效率降低,同時亦會削弱員工之間的團隊合作,並影響綜合表現。他以西方俚語瑪麗安東妮王后的名言:「沒麵包吃就讓他們吃蛋糕(if they have no bread, let them eat cake)」(歐洲版「何不吃肉糜」)暗諷一直鼓吹「在家辦公」的矽谷工程師,批評他們是「生活在夢幻世界中的筆記本電腦階層」。他指出建造業、汽車製造業、服務業等勞動密集型行業勞工都必須到現場工作,但有人卻不需要是一件荒謬的事情,因此在家工作文化不單止是生產力的問題,即使從道德的角度出發仍同樣是一個錯誤。

最後馬斯克亦補充指,他並不是要求員工投入與他相同的工作量,只是希望員工每周能在辦公室投入40小時。

撰文:鄭日棱