【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】了解更多蜂類及蛇類小知識 上山留意四周環境最重要

早前有漁護署職員在大嶼山芝麻灣郊遊徑近望東灣植樹時，遭蜂群螫傷不治，引起大眾市民關注。踏入春夏，行山時除了較易碰上雷雨天氣，遇蛇及蜂類的機會亦相應增加，小弟近幾天跑山亦曾遇見兩次蛇蹤，大家遠足或跑山時亦要加倍小心及留意，但亦不應過份恐慌而刻意減少行山活動或不前往有關地方，經常留意四周環境，做足準備及留意相關知識更為重要。

▲ 芝麻灣郊遊徑屬大嶼山熱門郊遊徑之一。

▲ 芝麻灣郊遊徑可達私人屋苑澄碧邨。

有關蜂螫，綜合不同報道及社交媒體分享資料，除非誤觸蜂巢，否則蜜蜂很少主動螫人，但部分蜂類侵略度較高，經過草叢時騷擾到牠們時就有機會攻擊人。如不幸遇蜂類螫傷，專家建議宜盡快用硬卡片如信用卡或身份證把螫針挑出來，避免弄斷，亦不要擠壓毒囊，以免剩餘毒素進入體內。處理傷口時可用清水清洗，或以濕毛巾冷敷減輕紅腫及痛楚。現時部分救護員會配備腎上腺素自動注射器，為傷者治療嚴重過敏反應。

▲ 蜂類很少主動螫人，行山跑山時盡量留意四周，避免誤觸蜂巢。（圖片來源：香港郊野公園facebook專頁）

「蜜語」IG專頁亦有分享，指被蜂類螫傷而導致嚴重過敏案例不多，大部分人只會有蚊針感覺，或會腫脹一段時間，大眾不應對蜂類感到太驚慌。專頁指今次個案疑似踢到蜂巢，因此可以排除是蜜蜂的可能性，因為蜜蜂蜂巢主要位於樹窿或石罅內，外露蜂巢則主要是胡蜂或虎頭蜂，特別是草叢內，不慎踢到就會引起牠們防衛本能。

▲ 「蜜語」IG專頁最近分享不少蜂類小知識，值得大家細看。（圖片來源：beetaleshk「蜜語」IG專頁）

「蜜語」特別提醒大家要經常留意四周環境，因為一般攻擊案件都是因為不慎觸碰蜂巢而起，而任何含有精油產品都會引起蜂類近身（小弟個人經驗是有香味的止汗劑亦會有相若情況），如果怕的話就上山前勿使用了。跑山行山少不免會有汗水，蜂類亦會被汗的鹽份吸引而有機會降落在身上，千萬不要撥走牠們，透過吹氣就可以。若發現蜂巢宜冷靜柔和地離開，突然或搖手等動作會嚇到牠們，即使猛力喘氣的鼻或不停眨動的眼，以至大聲呼叫的口亦有會刺激蜂類，有關地方亦因而成為經常被蜂螫的部位。若被蜂類攻擊亦不宜停留在原處，因為牠們攻擊後會釋放特殊氣味化合物費洛蒙 (pheromones)，召來同伴抵禦外敵，其他蜂類會隨之而來，因此應冷靜及迅速離開現場。

「蜜語」又指若經常需要戶外活動或者走入山林，建議去做致敏測試，如果確認對蜂毒敏感，可以請醫生處方腎上腺素筆隨身攜帶，可以延緩過敏症狀，爭取時間就醫。至於事後護理，「蜜語」指每人反應不同，部份人的腫脹或持續一段長時間，而冰敷可以減輕有關症狀。

至於蛇方面，相信大家幾年前亦曾看過荃灣山徑大蟒蛇吞赤麂的震撼片段。其實蛇的視力欠佳，亦非常怕人，它們通常都會在受驚後盡快逃走，但受到刺激時則會反擊，見到蛇最重要是保持鎮定，不騷擾牠們就可以了。

▲ 漁護署的郊野公園facebook專頁曾就蟒蛇吞赤麂一事為大家帶來小知識。（圖片來源：香港郊野公園facebook專頁）

一般人認為毒蛇頭部呈三角形，其實這並非可靠的指標。香港現時常見的毒蛇有金腳帶，銀腳帶，過山烏，眼鏡蛇，青竹蛇等等，而早前小弟在芝麻灣郊遊徑近澄碧邨曾遇上紅脖游蛇（由於頸部有一片紅斑而較易識認）。據資料顯示，香港被蛇咬傷的個案多數與青竹蛇有關，其毒液相對其他會攻擊人類神經系統的毒蛇溫和。青竹蛇喜歡夜間活動，棲息在樹上或長草叢間，常用長尾巴捲緊樹枝，由於體色與樹葉相近，故不易被察覺。

若遇上蛇咬，切記不要做出如電視或電影的割開傷口「吸血」場面，不能減少傷者毒素之餘，亦有機會因口內有傷口而中毒。另外亦不宜走近蛇分辨其種類，拍下手機照片給醫護人員看已經足夠，以免再受咬傷，護理清潔及包紥傷口後盡快求醫，醫護人員會觀察傷者有否中毒還是純綷咬傷，視乎情況注射解毒血清。

▲ 部分香港常見的毒蛇。 （圖片來源：B仔自然教室facebook專頁）

大家最近因為蜂螫的事件感到擔心實在可以理解，但亦要記著人類生活是很需要蜜蜂的幫忙，人類約三分之一的農作物是要靠蜜蜂授粉生產，包括我們常吃的水果及蔬菜等。在蜜蜂採食花蜜的過程，花粉會粘在蜜蜂腿上然後傳播開去，透過蜜蜂授粉才能令一眾農作物結出果實呢！蜜蜂和人類生活息息相關，就讓我們一起繼續和諧共處吧！

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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