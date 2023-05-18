▲ 【數碼港元】金管局啟動14個數碼港元試驗 瑞波幣營運商有份 金管局：尚未決定會否推出數碼港元（附列表）

金管局啟動數碼港元（e-HKD）先導計劃，經過遴選程序，有16間銀行、儲值支付工具營運商、科企、電訊公司成功入選，進行14項試驗，涵蓋數碼港元的6個潛在應用場景，包括全面支付、可編程支付、離線支付、代幣化存款、第三代互聯網（Web3）交易結算，以及代幣化資產結算。

金管局期望，入選的公司今年11月初於金融科技周上公布試驗成果。

入選公司名單及其建議用例

上述參與者除了滙豐、中銀、渣打、建銀亞洲、工銀亞洲、ZA Bank等銀行界，兩大國際信用卡機構Visa、萬事達，支付工具AlipayHK、Tap & Go 營運商，甚至是全球第三大加密貨幣瑞波幣（XRP）營運商Ripple Labs 都有參與。

Ripple Labs與富邦將試驗代幣化資產結算項目。

金管局：未決定是否推出數碼港元

數碼港元e-HKD屬於央行數碼貨幣（CBDC）的零售版。金管局首席金融科技總監周文正表示，先導計劃會持續進行，但強調該局尚未決定會否或何時推出數碼港元，因為需要觀察國際形勢、發達國家將如何推出數碼貨幣，亦要檢視先導計劃下的試驗結果。

周文正指，入選的公司可在先導計劃中選擇是否使用金管局提供的數碼港元沙盒作為技術平台，探討有關數碼港元的執行及設計事項，並獲取實際經驗。部分入選的銀行本身已擁有強勁技術平台，它們未必會選擇接駁金管局的沙盒做測試。

至於試驗方式，金管局助理總裁（金融基建部）鮑克運表示，入選的公司或小規模地向特定客戶試驗，有些用例會是類似今日的電子錢包，該些用例都要透過測試，檢視如果央行數碼貨幣在該些用例上應用，有否好處，包括例如是否為客戶帶來新體驗，或帶來其他價值。亦有些用例是較為「未來式」，例如第三代互聯網、代幣化資產結算等，探討會否有應用場景。鮑克運強調，現階段的工作仍是「很探索性質」，建立數碼港元的金融基建亦需看能提供新的實際價值，以讓市民都覺得是有用的基建。

周文正補充，相信部分試驗方式是較為抽象但有系統可供進行測試，該類測試料不涉及真實交易，亦有部分試驗（例如全面支付、可編程支付、離線支付場景）是一些銀行會用自己的支付方法，模仿日後若推出數碼港元的支付場景，可能會特選一些客戶進行類似的真實交易。他表示，希望數碼港元亦做到收款方全天候即時到帳。

金管局副總裁李達志表示，在計劃試驗過程中若有場景可應用e-HKD，而且真實有使用e-HKD的需求，局方才再會研究是否推出e-HKD，且中間亦涉及考慮風險，若條件成熟，才作是否推出的決定，目前未有推出e-HKD的時間表。

李達志補充，所謂涉及真實交易的試驗，是試驗技術上、平台上的清算安排，「例如，同一個代幣化的錢進行交易，中間會涉及甚麼問題」，這些試驗毋須有e-HKD的存在，可以用不同方法，例如銀行可向存款客戶試驗發放代幣，在技術層面做試驗工作。

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記者：胡學能